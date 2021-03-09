Замглавы Минцифры Белановский освобожден от должности

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минцифры России Владимира Белановского. Распоряжение от 6 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что господин Белановский освобожден от должности по собственной просьбе. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, уход связан с семейными обстоятельствами. «За короткое время нашей совместной работы Владимир Валерьевич подтвердил свой высокий профессионализм и способность организовать реализацию крупных инфраструктурных проектов. Очень надеюсь, что и в дальнейшем в другом формате он сможет помогать министерству»,— приводит слова министра пресс-служба (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Белановский был назначен заместителем министра 29 декабря 2020 года. В должность он вступил 25 января 2021 года. Ранее он занимал пост заместителя директора ФСО РФ и руководителя Службы специальной связи и информации ФСО.