НОК Белоруссии назвал политическим решение МОК о непризнании полномочий Виктора Лукашенко

НОК Белоруссии назвал «абсолютно необоснованной» позицию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении сына белорусского президента Виктора Лукашенко. Напомним, 8 марта ведомство отказалось признавать его избрание главой Национального олимпийского комитета (НОК) страны.

«Позицию МОК относительно "непризнания избрания Виктора Лукашенко новым Президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова — членом Исполкома НОК" считаем абсолютно необоснованной,— говорится на сайте НОК.— Убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорта вне политики". Действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов", нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене».

НОК Белоруссии отмечает, что заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Виктора Лукашенко, а также члена исполкома Дмитрия Баскова.

Виктор Лукашенко был избран на пост президента НОК Белоруссии 26 февраля. На этой должности он сменил Александра Лукашенко, который возглавлял комитет с 1997 года. В этот день Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать своим детям власть в стране.

О решении МОК в отношении семьи Лукашенко — в материале “Ъ” «Александра Лукашенко наказали по олимпийской линии».