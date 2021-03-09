Пензенский школьник подозревается в попытке массового убийства одноклассников

В Пензенской области силовики задержали 16-летнего подростка, планировавшего расстрелять одноклассников, сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах.

По данным собеседника “Ъ”, ученик одной из школ Верхнего Ломово Пензенской области написал в социальных сетях, что у него дома есть ружье и он планирует расстрелять из него одноклассников, которые к нему плохо относятся.

После того как о планах подростка узнали в полиции, он был задержан. В отношении школьника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). В минувшее воскресенье он был отправлен под домашний арест.

Сергей Петунин, Саратов