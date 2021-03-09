Песков назвал некорректным сравнение перспектив одобрения «Спутника V» в Австрии с «русской рулеткой»

Кремль считает некорректным заявление председателя Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) и представителя Австрийского агентства по вопросам здоровья Кристы Виртумер-Хохе. Она ранее сравнила перспективы одобрения российской вакцины «Спутник V» в Австрии с «русской рулеткой».

«Что касается этого досадного заявления, то оно, как минимум, с нашей точки зрения, является некорректным»,— сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время пресс-кола.

Он также заявил, что «Спутник V» постоянно подвергается критике без каких-либо серьезных оснований. «Российская вакцина на ежедневной основе подвергается критике с попыткой претендовать на объективность или без каких-либо попыток претендовать на объективность — просто огульной критике. Мы всегда были против этого. РФ не участвовала и не собирается участвовать в подобной информационной кампанейщине против каких-то других вакцин»,— сказал Дмитрий Песков. По его словам, «спрос на эту вакцину, процесс вакцинации именно этим препаратом показывают его востребованность».

Ранее создатели «Спутника V» потребовали извинений от Кристы Виртумер-Хохе за ее высказывание. Напомним, EMA 4 марта сообщило о начале экспертизы «Спутника V». Регулятор проверит вакцину на эффективность и безопасность. Вместе с тем два европейских государства уже одобрили применение препарата — это Венгрия и Словакия. «Спутник V» зарегистрирован более чем в 40 странах.

О проверке EMA — в материале “Ъ” «Российскую вакцину проверят на "эффективность, безопасность и качество"».