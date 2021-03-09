На НПЗ в Ярославской области из-за пожара приостановлено производство

Производство на нефтеперерабатывающем заводе имени Менделеева в Тутаевском районе Ярославской области, где 6 марта произошел пожар, временно приостановлено, сообщили “Ъ-Ярославль” на предприятии.

«Сегодня пока производство остановлено, но не в силу неполадок или ущерба основному производству, а для проведения необходимых исследований. Сегодня будет привлечена независимая лаборатория для мониторинга воздуха»,— уточнила специалист по связям с общественностью НПЗ, добавив, что завтра ситуация может измениться, в зависимости от продолжительности работ по анализу инцидента.

Также на предприятии пояснили, что основное производство не затронуто. Причинен незначительный ущерб оборудованию.

«В водоемы нефтепродукты не попали, розлива не было, течи не обнаружены. Ведется ежедневный мониторинг состояния воздуха»,— отметили на НПЗ.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что вечером 6 марта на НПЗ имени Менделеева произошел взрыв и пожар на емкостях для хранения нефтепродуктов. По данным регионального управления МЧС, в ликвидации пожара участвовало 14 единиц техники и 48 человек личного состава. В результате ЧС пострадавших нет. О причинах ЧС пока не сообщается.

Утром 7 марта на место происшествия для проведения анализа воздуха была направлена мобильная экологическая лаборатория. В ходе проверки было выявлено превышение допустимой концентрации диоксида азота в атмосферном воздухе. По данным регионального правительства, по всем другим отобранным веществам превышений предельно-допустимых концентраций установлено не было.

В региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования ранее сообщали, что эколаборатория проведет дополнительные выезды для проверки атмосферного воздуха в районе жилой застройки.

«Все результаты проверок направлены в Роспотребнадзор для продолжения мероприятий по контролю за атмосферным воздухом»,— пояснили “Ъ-Ярославль” в департаменте сегодня, 9 марта.