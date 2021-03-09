КС: ошибочный возврат налогового вычета гражданину нельзя считать мошенничеством

Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянина, которого оштрафовали за мошенничество из-за необоснованного обращения за налоговым вычетом, сообщает пресс-служба суда.

Военнослужащий из Волгоградской области Владислав Калугаров купил квартиру за счет военной ипотеки, а затем оформил налоговый вычет. Права на выплату вычета у него не было, потому что он получил деньги из бюджета как участник накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения. Но налоговая инспекция одобрила предоставление вычета. Прокуратура выявила нарушение и обратилась в суд, который назначил штраф. По оценке суда, Владислав Калугаров намеренно ввел в заблуждение налоговый орган. Мужчина обратился в КС с просьбой пересмотреть дело.

КС отметил, что суд уже рассматривал подобный вопрос в июле 2020 года. Тогда суд указал, что необоснованное обращение налогоплательщика за налоговым вычетом не свидетельствует об умышленном мошенничестве и не может считаться общественно опасным. . «Незаконное предоставление вычета должен пресекать сам налоговый орган, а привлечение лица к уголовной ответственности за невиновные действия нарушает принципы законности, вины и справедливости. Данный вывод применим и к случаям по обвинениям по части первой статьи 159 УК РФ»,— говорится в сообщении суда. Дело КС постановил пересмотреть.

Ранее глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил, что россиянам упростят получение налогового вычета. В частности, на сайте ФНС можно будет видеть покупки, оплаченные банковскими картами, и там же получить на них налоговый вычет, если он положен.