Глава КГБ Белоруссии заявил о планах иностранных спецслужб дестабилизировать обстановку в стране

Глава КГБ Белоруссии Иван Тертель заявил, что обстановка в стране в целом стабильная, но ведомству известно о планах расшатать ситуацию извне 25–27 марта. Ранее Светлана Тихановская, которую оппозиция считает победителем президентских выборов, призвала «мобилизовать протестный дух» и «планировать возвращение на улицы городов» 25 марта.

Господин Тертель сегодня, 9 марта, докладывал президенту Александру Лукашенко об основных проблемах, связанных с обеспечением национальной безопасности. Он обратил внимание на «беспрецедентное давление со стороны иностранных партнеров, связанное с санкционной политикой и некоторыми другими вещами». «Доложено о конкретных лицах, планах, дестабилизации ситуации в ближайшее время. Мы говорим о периоде 25–27 марта»,— рассказал глава КГБ журналистам после встречи с президентом (цитата по БелТА).

По его словам, попытки возобновить протестную активность и дестабилизировать ситуацию в стране организуют заграничные «подрывные центры», стоящие за ними спецслужбы и заинтересованные политические круги. Он также сообщил о росте террористических угроз в стране. «К сожалению, они происходят с территории наших соседей, как правило, сопредельных государств»,— уточнил глава КГБ Белоруссии.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко. После этого в стране начались акции протеста. В марте Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Литве с просьбой выдать госпожу Тихановскую, которая обвиняется в призывах к свержению конституционного строя. Литва заявила, что не намерена этого делать.