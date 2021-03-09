09 марта, вторник
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Администрация Ростова намерена через суд ликвидировать компанию-оператора кинотеатра «Россия»

Департамент имущественно-земельных отношений Ростова обратился в Арбитражный суд Ростовской области с иском о ликвидации ПАО «Киноконцертный комплекс „Русь“», которое является собственником земли под кинотеатром «Россия». Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Однако иск администрации не был принят к рассмотрению в связи с тем, что «истцом не представлены доказательства направления копии иска с приложениями ответчику». Заявителю предложено устранить нарушения до 26 марта.

Напомним, ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение ростовского арбитража, признавшего законной перерегистрацию в ЕГРН земельного участка в ростовском парке Горького со сменой вида его целевого использования на «для размещения гостиницы». Изначально земельный участок под кинотеатром предназначался для расположения на нем выставочных залов, театров, кинотеатров. Позже власти Ростова заявили, что будут оспаривать это решение в Верховном суде.

Наталья Шинкарева


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