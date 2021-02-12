Смена вида использования земли под бывшим кинотеатром «Россия» признана законной

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение ростовского арбитража о признании законной перерегистрацию в ЕГРН земельного участка в ростовском парке Горького со сменой вида его целевого использования на «для размещения гостиницы» (информация об этом есть в картотеке суда). Мотивировочная часть постановления окружного суда пока не опубликована.



Речь идет об участке, на котором располагался старый советский кинотеатр «Россия». Изначально в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости) было указано, что земля предназначена для расположения выставочных залов, театров, кинотеатров. Однако, в 2017 году региональное управление Росреестра внесло запись об изменении вида использования участка на деятельность гостиниц. Запись была внесена по заявлению собственника спорной земли — ПАО «Киноконцертный комплекс «Русь».

Узнав об этом, Департамент имущественно-земельных отношений (ДИЗО) Ростова обратился

в ростовский арбитражный суд с требованием признать изменение вида использования земли незаконным и обязать Росреестр восстановить изначальную запись об использовании. Однако, суд отказал в удовлетворении требования, решив, что собственник земли по закону имеет право выбирать, как ее использовать. Однако, апелляционная инстанция в июне 2020 года по жалобе ДИЗО отменила это решение и обязала регистрационный орган вернуть участку вид целевого использования под театры, кинотеатры.

После этого Росреестр подал кассационную жалобу в окружной суд, который 11 февраля отменил постановление апелляционной инстанции и оставил в силе решение ростовского арбитражного суда.

Кинотеатр «Россия» в центральном парке Ростова был построен в 1959 году. В 2005 году власти города объявили о планах по его реконструкции. Инвестором проекта городские чиновники выбрали компанию «Ростдонавтовокзал» (владеет так называемым «старым автовокзалом» в Ростове). Городские власти в лице ДИЗО и компания учредили совместное ОАО «Киноконцертный комплекс "Россия"» с долями 25% и 75% соответственно (позднее было перерегистрировано как ПАО «Киноконцертный комплекс "Русь"»). В качестве вклада в уставный капитал АО город внес здание кинотеатра и земельный участок под ним, «Ростдонавтовокзал» взял на себя обязательства инвестора.

Позднее выяснилось, что здание кинотеатра находится в непригодном для реконструкции состоянии. В связи с этим было решено построить на его месте новый киноконцертный комплекс. Сроки окончания работ планировались на декабрь 2017 года. Однако, в действительности реализация проекта ограничилась лишь сносом здания старого кинотеатра. Сейчас освободившийся участок пустует, какие-либо заметные строительные работы на нем не ведутся. Паспорт объекта «Воссоздание объекта культурного наследия кинотеатра "Россия"», который можно было видеть на ограждении участка еще летом прошлого года, в настоящее время демонтирован.

В декабре прошлого года глава администрации Ростова Алексей Логвиненко на встрече с главными редакторами местных СМИ заявил, что связанные с кинотеатром «Россия» планы остаются в силе. По его словам, власти города ведут с инвестором соответствующие переговоры. «Мы ожидаем, что он начнет работы на объекте в следующем году, одновременно с началом благоустройства парка им. Горького»,— сообщил господин Логвиненко. Кто этот инвестор, чиновник не сказал, уклонившись от ответа на соответствующий вопрос журналистов.

Вадим Водолазов