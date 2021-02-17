Власти Ростова оспорят решение суда о смене вида использования земли под кинотеатром «Россия»

Администрация Ростова-на-Дону намерена обжаловать в Верховном суде решение о перерегистрации в ЕГРН земельного участка в парке Горького со сменой вида его целевого использования на «для размещения гостиницы». Изначально земельный участок под кинотеатром предназначался для расположения на нем выставочных залов, театров, кинотеатров. Ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение ростовского арбитража, признавшего перерегистрацию законной. Об этом сообщила заместитель администрации по экономике Светлана Камбулова в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов».

«Пока мы не видим мотивированного постановления по данному делу. Как только суд опубликует эту часть, мы приложим все силы, чтобы вернуть вид строительства. Либо обжалуем в Верховном суде, либо обратимся с требованиями к киноконцертному комплексу»,— рассказала она.

Напомним, ранее Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил в силе решение ростовского арбитража, признавшего законной перерегистрацию в ЕГРН земельного участка в ростовском парке Горького со сменой вида его целевого использования на «для размещения гостиницы» (информация об этом есть в картотеке суда). Мотивировочная часть постановления окружного суда пока не опубликована.

Наталья Шинкарева