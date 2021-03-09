Россия впервые победила в парном могуле на чемпионате мира

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле на соревнованиях в Казахстане. Это первое для России золото чемпионата мира в парном могуле. Второе место заняла россиянка Виктория Лазаренко, третье — Анастасия Городко из Казахстана.

В понедельник, 8 марта, 18-летняя Смирнова завоевала на турнире бронзовую медаль в одиночном могуле. Это ее второй чемпионат мира в карьере.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены выступают на чемпионате под флагом Олимпийского комитета России. Официальное название команды — Russian Ski Federation.