Бензин в начале марта подорожал на 12 копеек

Средние розничные цены на бензин Аи-92 в России с 1 по 5 марта выросли на 12 коп. по сравнению с предыдущей неделей, до 44,57 руб. за литр., цены на бензин Аи-95 — на 11 коп., до 48,01 руб. за литр. Дизельное топливо подорожало на 6 коп., до 49,39 руб. за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Наибольший рост цен на Аи-92 (+18 коп.) зафиксирован в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — до 45,18 руб. и до 44,62 руб. за литр соответственно. Средние оптовые цены выросли на 1165 руб., до 54 589 руб. за тонну. Средние биржевые цены на Аи-92 составили 53 672 руб. за тонну (+679 руб.).

Цена бензина Аи-95 больше всего увеличилась в Южном федеральном округе (на 23 коп.), до 49,93 руб. за литр. Средние оптовые цены на Аи-95 выросли на 1093 руб., до 55 889 руб. за тонну. Средние биржевые цены на Аи-95 стали выше на 841 руб. и достигли 55 125 руб. за тонну.

Авиационный керосин в аэропортах страны с 1 по 5 марта подорожал на 341 руб., до 50 940 руб. за тонну.

Ранее сегодня, 9 марта, премьер-министр Михаил Мишустин распорядился отслеживать цены на товары и услуги, в том числе на бензин и дизель. При возникновении рисков существенного подорожания товаров министерства и ведомства должны будут представить правительству предложения по сдерживанию цен.

Подробнее о ценах — в материале “Ъ” «Бензин увязался за нефтью».