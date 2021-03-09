Депутаты примут меры

Госдума примет еще больше законов для контроля над западными соцсетями. В парламенте возмутились действиями Facebook, который удалил публикации российских СМИ, в том числе и "Ъ", написанных на основе релиза ФСБ. Соцсеть назвала это борьбой с фейковыми новостями. А спикер Госдумы Вячеслав Володин — нарушением прав и свобод. Он пообещал ответить Facebook новыми законами. Хотя власти и так ужесточили наказание для соцсетей в прошлом месяце. Почему Facebook удалил публикации СМИ? И придется ли ему отвечать за это? С подробностями — Иван Корякин.

Блокировка публикаций российских СМИ возмутила не только журналистов — помимо “Ъ” о задержании радикалов написали ТАСС, РБК и «Ведомости», — но и парламент. Там действия Facebook назвали чуть ли не вмешательством во внутренние дела страны.

Оно имело место 7 марта — администрация стерла посты с новостями, написанными еще в прошлом месяце на основе пресс-релиза ФСБ. «Пресечена в городе Воронеже деятельность сторонников украинской молодежной радикальной группы “МКУ”, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств…», — говорилось в заявлении. Facebook пометил эту информацию как ложную.

Вячеслав Володин назвал подобное «неприемлемым». Спикер Госдумы пообещал поработать с законодательством, чтобы подобное не повторялось в отношении российских СМИ. А его коллега, депутат Сергей Боярский напомнил, что как раз для таких проявлений цензуры недавно появилась отдельная статья. И самое время ею воспользоваться, рассказал Боярский “Ъ FM”: «Там достаточно жесткие санкции — от штрафов до замедления трафика и полной блокировки того ресурса, который позволяет себе необоснованную цензуру в отношении каких бы то ни было СМИ или граждан Российской Федерации.

Штрафы, я думаю, будут расти, поскольку мы должны простимулировать ведущие социальные сети к неукоснительному исполнению законов Российской Федерации».

Facebook удалил публикации на основе выводов, сделанных украинской платформой StopFake, — это проект, который занимается проверкой фактов. Там заявили, что задержанные экстремисты не связаны с неонацистами Украины. Любопытно, что и в самом релизе ФСБ речь шла лишь о сторонниках радикальной группы, а не участниках.

Тем не менее в действиях Facebook нет нарушения закона — соцсеть вправе действовать как ей угодно, говорит управляющий партнер Коллегии медиа-юристов Федор Кравченко: «Обязанность предоставлять информацию в основном распространяется на государственные органы. Право на получение информации Facebook никак не ограничивает, поскольку он не отказывает читателям в возможности читать соцсеть. Как частная компания он выбирает только те материалы, которые соответствуют его внутренним правилам, и эти внутренние правила он вправе устанавливать произвольно».

Сам Facebook логику своих действий редакциям российских СМИ пока не объяснил.

Не стал дожидаться ответов депутат Госдумы Василий Пискарев, который и назвал произошедшее «прямым вмешательством во внутренние дела нашей страны». По его мнению, раз соцсеть блокирует материалы о борьбе спецслужб с экстремистами, то она, видимо, поддерживает этих неонацистов.

Но дело не в Facebook, а, скорее, в желании российских властей подчинить его себе, говорит управляющий партнер Digital Rights Center Саркис Дарбинян: «Кремль хочет не только контролировать тот контент, который допускается к обороту в рунете, но и, соответственно, контролировать случаи, связанные с модерацией контента. Вряд ли, конечно, американские соцсети пойдут на жесткую позицию Кремля, что если вы не восстановите контент, то мы заблокируем соцсети, скорее будут требовать подчиняться правилам платформы, которые могут абсолютно не совпадать с требованиями российского закона».

Справедливости ради, с Facebook у Роскомнадзора диалог налажен: социальная сеть недавно даже выплатила штраф в 4 млн руб. за отказ перенести серверы с данными российских пользователей на территорию страны. Сейчас же Роскомнадзор грозит куда меньшей суммой — 1 млн руб. — за ограничение права россиян на свободный поиск информации.