Российский бизнес не расцвел после 8 марта

Обороты салонов красоты в России на праздничных выходных и в Международный женский день выросли более чем в полтора раза, кафе и ресторанов — на 73%, а цветочных магазинов — на 10%, выяснил по просьбе “Ъ FM” сервис «ЮKassa», который входит в экосистему Сбера. Однако предприниматели, опрошенные “Ъ FM”, радоваться пока не спешат. Выручка у многих в эти дни действительно увеличилась, но о выходе на допандемийные финансовые показатели говорить пока не приходится.

В 2020 году 8 марта стал последним праздником, который отмечали без ограничений и коронавируса . По данным «ЮKassa», средний чек в российском общепите в минувшие длинные выходные вырос более чем в 2,5 раза и превысил 1800 рублей. У столичных рестораторов результаты поскоромнее, но некоторые все равно разглядели повод для оптимизма. Один из совладельцев ресторана «Мари Vanna» Андрей Федорин рассказал ” Ъ FM”, что на выручку хорошо повлияли импровизированные корпоративы.

«Заполняемость, конечно, не 100%, несколько посадок в день, по крайней мере, в рамках этих праздников мы преодолели кризис пандемии и получили гостей несколько даже больше, чем было в прошлом и позапрошлом году».

Федорин также отметил, что помимо обычных гостей было несколько коллективных вечеринок, а средний чек был даже выше, чем в последние два года приблизительно на 10–15%.

Но накопить сколько-нибудь ощутимую подушку безопасности предпринимателям, судя по всему, не удалось. По крайней мере, управляющий рестораном «Квартира 44» и кафе «Март» Николай Борисов отметил, что повысить цены даже в условиях такого ажиотажа не решился: «Даже не 8 марта был очень большой предпраздничный спрос, особенно в пятницу и субботу. Прям это был какой-то аншлаг, невозможно было сесть. На человека, если нормально поужинать, выходило от 2,5 до 4 тыс. в зависимости от вина. Продукты подорожали, конечно, но мы не можем поднимать цены, у людей и так проблемы с работой, с доходами».

А вот цветочные лавки и их владельцы не стали стесняться и подняли цены. Это вызвало возмущение в соцсетях, которые завалены гневными публикациями о том, как подорожали даже самые скромные букеты из тюльпанов. Гендиректор магазина «Цветы и мед» Георгий Сухаржевский объяснил, что букеты дорожают в такие праздники из-за роста издержек. Владельцам цветочного бизнеса из-за ажиотажа приходится нанимать дополнительный персонал, а вот угадать спрос получается не всегда. Сухаржевский при этом отметил, что обороты в 2021 году не сильно впечатлили: «Мы думали, что будут не очень высокие продажи. В связи с пандемией, в связи с тем, что 14 февраля прошло не так хорошо, как хотелось бы, но достаточно неплохие продажи, явно больше, чем было в прошлом году. Это не будет, конечно, на 10% выше, но, на достаточно существенную сумму. Давным-давно нет таких прибылей, которые раньше были на 8 марта. Хороший магазин 8 марта занимается не тем, что зарабатывает на продажах, а тем, что получает клиента, который придет к нему уже не единожды».

Несмотря на рост показателей более чем в полтора раза, для бьюти-индустрии минувший уикенд стал разочарованием. Столичные салоны красоты практически не заметили какого-то особенного оживления. Как отметил основатель сети имидж-студий «Персона» Игорь Стоянов, о допандемийных показателях даже в праздники мечтать не приходится:

«Обычный сезонный подъем связан с весной. Но такого, чтобы запасаться, нет. Подъем восстанавливает объемы 2019 года.





Подарочные сертификаты, услуги, все это было, но это не в том объеме, что это было пять лет назад, например».

Однако нашлись и те, кому удалось неплохо заработать в женский день. Традиционно высокими оставались «обороты» креативных поздравлений. В Екатеринбурге, например, жители сделали снежную открытку размером с три футбольных поля, в Брянской области собрали цифру восемь из автомобилей, а в Башкирии надпись «8 марта» составили из живых лошадей.