На Кубани четвертый день подряд фиксируют по 14 летальных случаев от COVID-19

По данным на 9 марта в Краснодарском крае вновь выявили 14 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Этот показатель фиксируется четвертый день подряд и седьмой раз с начала месяца.

Общее количество умерших с начала пандемии в регионе достигло 2056 человек. По данным оперативного штаба Кубани, в больницах Краснодара за минувшие день умерли шесть заболевших в возрасте от 60 до 86 лет. В Крымском районе врачи не смогли спасти трех женщины 75, 79 и 85 лет. Еще два человек скончались в Сочи (59 и 69 лет). Кроме того, по одному заболевшему умерло в Тихорецком, Северском и Усть-Лабинском районах.

Умерли за последние сутки 336 пациентов – на 11,4% меньше, чем днем ранее (379). Всего за время пандемии скончались 89 809 человек. Регионами-лидерами по числу умерших за минувшие сутки стали Москва (49), Санкт-Петербург (42) и Московская область (31).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 9 марта 2021 года, в Краснодарском крае выявили 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее количество подтвержденных случаев достигло 39 707. В настоящее время продолжают лечение 3033 заболевших. Выздоровели и выписаны 34 618, в т.ч. 112 – за минувшие сутки.

Днем ранее на Кубани также умерли 14 заболевших COVID-19.

Алексей Белянин