На Кубани за сутки вновь выявили 137 заболевших коронавирусом

По данным на 9 марта 2021 года, в Краснодарском крае выявили 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество подтвержденных случаев достигло 39 707. В настоящее время продолжают лечение 3033 заболевших. Выздоровели и выписаны 34 618, в т.ч. 112 – за минувшие сутки. Кроме того, 76 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четыре человека – на ЭКМО.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых заболевших 58 мужчин и 79 женщин в возрасте от семи месяцев до 92 лет. Больше всего заразившихся на этот раз выявили в Краснодаре (33), Новороссийске и Тихорецком районе (по 12). Кроме того, новые случаи зарегистрированы в следующих муниципалитетах:

11 – Сочи и Кавказский район;

8 – Анапа;

7 – Геленджик и Динской район;

5 – Ейск;

4 – Армавир и Апшеронский район;

3 – Белореченский и Отрадненский район;

2 – Славянский, Тбилисский, Выселковский и Белоглинский районы;

1 – Абинский, Брюховецкий, Каневскй, Курганинский, Кущевский, Красноармейский, Успенский, Щербиновский, Новокубанский районы.

Показатель заболеваемости COVID-19 составил 699,6 случаев на 100 тыс. жителей. С начала пандемии лаборатории Краснодарского края провели 2 580 458 исследований на коронавирус.

Всего в России за сутки выявили 9 445 случаев COVID-19 в 84 регионах. Это самый низкий показатель с 3 октября 2020 года. В частности, в Москве зарегистрировано 1066 заболевших, в Санкт-Петербурге – 941, в Московской области – 523. Наименьшее количество заразившихся выявлено в Тыве (4), НАО и республике Алтай (по одному).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 8 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это минимальное количество заболевших с 5 ноября 2020 года. Кроме того, за сутки в регионе скончались 14 человек – этот показатель фиксировался уже шестой раз с начала месяца.

Алексей Белянин