Основатель Zoom раздал более трети своих акций стоимостью $6 млрд

Основатель Zoom Video Communications Эрик Юань передал в качестве подарка около 40% своих акций компании, сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на сведения, поданные сервисом в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на прошлой неделе. Стоимость подаренного пакета акций оценивается примерно в $6 млрд.

В общей сложности господин Юань передал около 18 млн акций Zoom двум реципиентам — по 9 млн акций каждому. Имена получателей при этом не раскрываются. Сами акции были переданы от двух трастовых фондов, доверительными собственниками которых являются господин Юань и его жена.

До трансакций Эрик Юань являлся крупнейшим акционером Zoom с 15% долей в компании и 40% голосов. Подаренный пакет акций составляет приблизительно 6% акционерного капитала Zoom. По данным сервиса InsiderScore, который анализирует сделки корпоративных инсайдеров, в результате трансакций количество голосов снизилось до 27%.

О том, как Zoom впервые вошел в список 100 самых дорогих брендов мира, читайте в материале “Ъ” «Год цифровой разобщенности».

Кирилл Сарханянц