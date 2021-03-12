Открывая города

9 марта начался прием заявок на Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий». Подать заявку на участие в нем до 11 апреля могут школьники из всех регионов России в возрасте от 15 до 17 лет. Для этого им нужно снять оригинальный видеоролик о любимых туристических местах своего города или региона и выложить его в TikTok. Победители конкурса станут амбассадорами родных городов и отправятся в масштабное путешествие по стране с популярными блогерами.





Всероссийский образовательно-туристический конкурс «Страна открытий» проводит Федеральное агентство по туризму и Комитет по туризму города Москвы совместно с ГК «Просвещение». Его участниками могут стать школьники 15–17 лет из любого региона России. Первый этап конкурса пройдет с 9 марта по 11 апреля. В начале этого этапа запланирован образовательный модуль: участники получат специальные обучающие материалы по видеоблогингу и журналистике. В рамках обучения школьники получат операторские и режиссерские навыки, изучат основы ораторского и актерского мастерства, узнают о создании качественного контента и т. д.

После обучения участники конкурса должны будут применить полученные знания на практике и снять собственные видеоролики о туристических объектах или просто любимых местах в своем регионе или городе, выбрав одну из десяти предложенных тем: «Урбанистика», «Биотехнологии и биомедицина», «Гуманитарные технологии», «Креативные индустрии», «Цифровые технологии и коммуникации», «Энергетика», «Транспорт и космос», «Экология», Science Art или «Россия глазами детей». Выбрав одну из предложенных номинаций, участник должен создать видеоролик на заданную тему продолжительностью не более трех минут, загрузить его на свою личную страницу в социальной сети TikTok, поставить хештег конкурса #странаоткрытий и хештег с названием своего города (региона).

«С помощью конкурса мы хотим глазами подростков показать другим подросткам нашу прекрасную страну — ее достопримечательности, традиции, музеи, памятники, ключевые предприятия, красоту природы. Школьники, по сути, выступят в роли гидов по своим регионам. Они будут открывать эти города для своих сверстников»,— отметила председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева.

По ее словам, конкурс — это новый формат краеведения, приходящий на смену краеведческим музеям, которые неинтересны современной молодежи. «Смысл краеведения в том, чтобы молодые люди знали свой родной край и зная, любили его. Но краеведческие музеи далеко не везде устроены так, чтобы школьники с удовольствием проводили там время. В результате молодёжь плохо знает свою родину. С помощью конкурса мы подведем подростков к тому, чтобы они сами захотели изучить интересные места и традиции своей малой родины и рассказали о них на своем языке сверстникам через самые популярные сегодня каналы общения молодежи»,— говорит Екатерина Проничева.

В основе конкурса «Страна открытий» лежит инновационная методология проекта «Город открытий», разработанного Комитетом по туризму Москвы. В рамках данного проекта школьники и молодежь из регионов РФ и стран ближнего зарубежья исследовали пространство Москвы, знакомились с инновационными отраслями столицы, в которых будут развиваться профессии будущего. «Москва как глобальный, технологичный и креативный город обладает широкими возможностями для развития в новом качестве: город как единое образовательное пространство, объединяющее классические образовательные институты, высокотехнологичные компании, а также учреждения и объекты культуры»,— отмечает Екатерина Проничева.

В онлайн- и офлайн-программе данного проекта поучаствовало более 2500 школьников из 45 регионов России, а также из Израиля, КНР, с Украины и из других стран. Уникальность проекта «Город открытий» и его методологии, которая находится на стыке двух областей — туризма и инновационного образования, подтверждена экспертизой РАО. «Разработчики проекта сделали акцент на формировании у участников целостного восприятия окружающего мира. По-другому это называется феномено-ориентированное обучение — многопрофильная форма обучения, где школьники изучают тему комплексно»,— пояснила Екатерина Проничева.

В этом году проект, который продемонстрировал свою актуальность и эффективность в рамках Москвы, решили распространить на всю страну. В результате и появился конкурс «Страна открытий».

На втором этапе этого конкурса, который продлится с 26 до 30 апреля, экспертное жюри просмотрит и оценит все видеоролики и выберет по десять победителей в каждой из десяти номинаций. В состав экспертного жюри войдут популярные тревел-блогеры, тиктокеры, режиссеры и продюсеры, среди которых, например, амбассадор проекта, тиктокер Даня Милохин.

Лучшие работы участников конкурса войдут в туристические путеводители по регионам России и будут размещены на образовательных платформах ГК «Просвещение». Кроме того, победители конкурса получат официальный статус амбассадоров своих регионов и смогут отправиться в образовательно-туристическое путешествие «Страна открытий» вместе с известными блогерами и режиссерами на уникальном детском поезде РЖД.

«Я считаю Всероссийский конкурс “Страна открытий” очень важным для развития молодежного туризма, поскольку наше подрастающее поколение получило возможность рассказать об интересных объектах и достопримечательностях родных регионов. Россия — самая красивая страна, и победители конкурса смогут в этом лично убедиться, отправившись в путешествие по разным регионам России на комфортабельном поезде “Российских железных дорог”. Искренне желаю всем ребятам успехов!» — отметил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Самое важное, по словам организаторов,— это то, что участие в конкурсе позволит изменить ролевую модель поведения современных школьников из пассивных слушателей в активных исследователей, которые изучают пространство своего города через погружение в различные инновационные отрасли, формирующие профессии будущего.