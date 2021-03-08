На Кубани выявили минимальное с ноября 2020 года количество заболевших COVID-19

По данным на 8 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф». Это минимальное количество заболевших с 5 ноября 2020 года.

Общее количество подтвержденных диагнозов с начала пандемии достигло 39 570. Продолжают лечение 3022 человек: из них 1007 – в стационаре, 2015 – на дому, амбулаторно. Выписаны с выздоровлением – 34 506 заразившихся, в т.ч. 118 – за минувшие сутки. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 76 пациентов, еще 4 – на ЭКМО, уточняют в минздраве Кубани.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, среди новых заболевших 68 мужчин и 69 женщин в возрасте от четырех до 90 лет. Больше всего новых случаев выявлено в Краснодаре (35), в Армавире и Анапе (по 9) и Усть-Лабинске (8).

Кроме того, по семь человек заразилось в Сочи, Тихорецком и Туапсинском районах, шесть новых пациентов выявлено в Геленджике. По пять положительных диагнозов поставили медики в Щербиновском и Крымском районах. По четыре человека, больных COVID-19, прибавилось Белоглинском и Мостовском районах.

По три новых пациента в Горячем Ключе, Лабинском, Отрадненском, Успенском и Тбилисском районах. По два – в Калининском, Новокубанском, Красноармейском, Кавказском и Новопокровском. По одному человеку выявили в Новороссийске, Темрюкском, Ленинградском, Курганинском, Северском и Староминском районах.

Показатель заболеваемости составляет 697,2 случая на 100 тыс. жителей. В больницы Кубани с начала пандемии с подозрением на коронавирус обратились 188 493 жителя. Лабораториями края за этот же период проведено 2 577 507 исследований.

Всего за последние сутки в России выявлено 10 253 случая COVID-19 в 83 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (1421), Санкт-Петербурге (956) и Московской области (746). Меньше всего заболевших выявили в Сахалинской (5) и Магаданской областях, а также Тыве (по четыре).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, за минувшие сутки в Краснодарском крае зафиксировано 138 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших составляло 39 433 человек. Кроме того, за сутки в регионе скончались 14 человек.

Алексей Белянин