09 марта, вторник
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Kia анонсировала электромобиль EV6

Компания Kia анонсировала электромобиль EV6, который будет представлен в марте 2021 года.

В основу модели ляжет платформа E-GMP, уже использующаяся серийным Ioniq 5 от Hyundai. Электромобиль Kia получит свой особый дизайн кузова, но технически, как ожидается, окажется унифицирован с Ioniq 5. Никакой другой информации о Kia EV6 нет.

Напомним, премьера серийного электромобиля Ioniq 5, ставшего первой моделью нового суббренда Hyundai, состоялась в феврале 2021 года.

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