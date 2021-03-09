Kia анонсировала электромобиль EV6

Kia EV6. Фото: Kia

Kia EV6. Фото: Kia

Kia EV6. Фото: Kia

Kia EV6. Фото: Kia

В основу модели ляжет платформа E-GMP, уже использующаяся серийным Ioniq 5 от Hyundai. Электромобиль Kia получит свой особый дизайн кузова, но технически, как ожидается, окажется унифицирован с Ioniq 5. Никакой другой информации о Kia EV6 нет.

Напомним, премьера серийного электромобиля Ioniq 5, ставшего первой моделью нового суббренда Hyundai, состоялась в феврале 2021 года.