ЦСКА—«Ахмат» 2:0
Рондон, 38 (пен.); Влашич, 52.
«Ротор»—«Химки» 0:0
«Ростов»—«Сочи» 0:0
Удаление: Бурмистров («Сочи»), 90+4.
«Урал»—«Уфа» 0:0
Удаление: Бизоза («Уфа»), 14.
«Динамо»—«Тамбов» 2:0
Грулев, 38; Моро, 90 (пен.).
«Спартак»—«Краснодар» 6:1
Соболев, 2, 61; Промес, 8; Ларссон, 63, 83; Понсе, 75 — Газинский, 56.
«Арсенал»—«Локомотив» 0:3
Смолов, 71; Мурило, 75; Жемалетдинов, 85.
«Рубин»—«Зенит» 2:1
Деспотович, 41 (пен.); Макаров, 90+2 — Азмун, 75. Незабитый пенальти: Дзюба («Зенит»), 90+9
Турнирная таблица