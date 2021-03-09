09 марта, вторник
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21-й тур

ЦСКА—«Ахмат» 2:0

Рондон, 38 (пен.); Влашич, 52.

«Ротор»—«Химки» 0:0

«Ростов»—«Сочи» 0:0

Удаление: Бурмистров («Сочи»), 90+4.

«Урал»—«Уфа» 0:0

Удаление: Бизоза («Уфа»), 14.

«Динамо»—«Тамбов» 2:0

Грулев, 38; Моро, 90 (пен.).

«Спартак»—«Краснодар» 6:1

Соболев, 2, 61; Промес, 8; Ларссон, 63, 83; Понсе, 75 — Газинский, 56.

«Арсенал»—«Локомотив» 0:3

Смолов, 71; Мурило, 75; Жемалетдинов, 85.

«Рубин»—«Зенит» 2:1

Деспотович, 41 (пен.); Макаров, 90+2 — Азмун, 75. Незабитый пенальти: Дзюба («Зенит»), 90+9

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Зенит»126346:1942
2. ЦСКА124537:1940
3. «Спартак»115539:2438
4. «Сочи»107432:2237
5. «Динамо»113728:2236
6. «Локомотив»104726:2534
7. «Ростов»104726:2234
8. «Рубин»104728:2634
9. «Краснодар»94838:2731
10. «Химки»85826:3129
11. «Ахмат»75920:2526
12. «Урал»411618:2523
13. «Ротор»461112:3118
14. «Уфа»351315:3314
15. «Арсенал»351317:3714
16. «Тамбов»341414:3413
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