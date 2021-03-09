С чего стартовала экономика при Джо Байдене

Согласно последним сводкам статистики в США, в феврале 2021 года было создано 379 тыс. новых рабочих мест, что стало следствием снятия части коронавирусных ограничений (355 тыс. мест было создано в ресторанном и гостиничном бизнесе). Занятых в экономике пока на 9,5 млн меньше, чем до пандемии, но уровень безработицы в феврале уже снизился до 6,2% (6,3% месяцем ранее, на пике в апреле — 14,8%). После публикации данных требуемая доходность по десятилетним гособлигациям США превысила 1,6% — такой уровень наблюдался в прошлом феврале.

Татьяна Едовина