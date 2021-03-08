Nikkei: Panasonic хочет купить разработчика ПО Blue Yonder за $6,5 млрд

Японская корпорация Panasonic хочет купить американскую компанию Blue Yonder, разработчика программного обеспечения (ПО) для управления цепочками поставок, у группы ее нынешних акционеров, включая инвестфонд Blackstone. Об этом в понедельник, 8 марта, сообщила Nikkei: по ее данным, переговоры об этом находятся на завершающей стадии. Сумма сделки может составить ¥700 млрд ($6,5 млрд), тогда это станет крупнейшей сделкой Panasonic с 2011 года.

Еще в прошлом году Panasonic купила 20-процентную долю в Blue Yonder. В последнее время японская компания, известная своей электроникой и бытовой техникой, все больше занимается поставкой комплектующих и услуг другим компаниям. Например, она поставляет аккумуляторы для электромобилей Tesla.

В Panasonic информацию о сделке не подтверждают.

Яна Рождественская