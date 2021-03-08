Кубань заняла 48-е место в рейтинге инвестиций на душу населения за 2020 год

Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя в 2020 году составил 88,1 тыс. руб. Это на 0,3% меньше, чем годом ранее, следует из данных исследования «РИА Рейтинг».

По этому показателю Кубань занимает 48-е место в Росси. В целом, объем инвестиций в основной капитал в регионе за прошлый год составил 500,3 млрд руб.

Лидерами по инвестициям в основной капитал на душу населения стали северные регионы страны: Ненецкий АО (2,04 млн руб.), Ямало-Ненецкий АО (1,97 млн руб.) и Чукотский АО (629 тыс. руб.).

«Если Ненецкий АО и Чукотка занимают высокие позиции при довольно скромных объемах инвестиций, главным образом, за счет малочисленности населения, то ЯНАО характеризуется высоким абсолютным объемом инвестиций, который составляет 1,075 триллионов рублей, и уступает только Москве, которая по этому показателю является лидером»,– говорится в пояснительной записке к исследованию.

Самые низкие показатели инвестиций в основной капитал на душу населения по итогам 2020 года зафиксирован в Карачаево-Черкесии (40,1 тыс. руб.), Костромской области (41,2 тыс. руб.), Республике Ингушетия (42,8 тыс. руб.).

В целом, отмечают авторы рейтинга, положительную динамику по приросту инвестиций в основной капитал в 2020 году показали 34 региона России, еще в одном объекте этот показатель не изменился, в 50 регионах произошел спад. При этом 12 регионов продемонстрировали рост более чем на 10%, а 22 региона снижение – более чем на 10%.

Составители рейтинга считают, что по мере восстановления экономики в 2021 году возможно ожидать положительных изменений в инвестиционной сфере как по стране в целом, так и в региональном разрезе.

«На инвестиционную активность должно оказать положительное влияние ряд правительственных мер в сфере поддержки инвестиций, а также постепенное снятие ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и ожидаемый рост среднегодовой цены нефти, динамика которой, как правило, в России коррелируется с динамикой инвестиций»,- добавляют аналитики.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце февраля 2020 года Краснодарский край оказался в числе 10 регионов, рейтинг привлекательности которых для прямых иностранных инвестиций снизился по итогам 2020 года. Так, Кубань опустилась в категорию регионов со средней инвестиционной привлекательностью. В нее входят 40 регионов страны, на долю которых приходится 34% от общего объема инвестиций в основной капитал.

При этом, в январе 2021 года Краснодарский край в 2020 году занял четвертую строчку в рейтинге инвестиционного климата по версии агентства RAEX.

Алексей Белянин