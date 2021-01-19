Кубань в 2020 году вошла в пятерку регионов РФ по благоприятному инвестклимату

Краснодарский край в 2020 году занял четвертую строчку в рейтинге инвестиционного климата по версии агентства RAEX.

Как сообщили в пресс-службе администрации Кубани, по предварительным итогам 2020 года объем инвестиций в экономику края составит порядка 450 млрд руб., что соответствует показателям 2019 года. На данный момент в крае реализуется более 400 крупных инвестпроектов на сумму 1,8 трлн руб.

В основе рейтинга RAEX заложены два базовых критерия: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. По словам вице-губернатора региона Александра Руппеля, потенциал учитывает ресурсы, инфраструктуру и потребительский спрос населения. Риски складываются из оценки политической, социальной, экономической, криминальной ситуации и пр.

По инвестиционному потенциалу Кубань заняла четвертое место, по инвестиционному риску - девятое. По итогам 2020 года Краснодарскому краю присвоен высший рейтинг А1 «Максимальный потенциал – минимальный риск» Наряду с Москвой, Московской областью и Санкт-Петербургом.

Наталья Решетняк