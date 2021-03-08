На Кубани третий день подряд от коронавируса умирает 14 человек

По данным на 8 марта в Краснодарском крае от коронавируса скончалось 14 человек. Этот показатель фиксируют третий день подряд, а также в шестой раз с начала месяца.

Общее количество летальных случаев достигло 2042. Больше всего заразившихся COVID-19 за сутки умерло в больницах Краснодара – шесть человек (36 – 70 лет). В Крымском районе врачи не смогли спасти трех пациентов (66 – 80 лет), в Сочи скончались двое заболевших (65 и 76 лет). Еще по одному летальному случаю зафиксировано в Тихорецком и Усть-Лабинском районах, а также Новороссийске.

Всего в России за сутки от коронавируса умерли 379 человек. Больше всего в Москве (53), Санкт-Петербурге (43) и Московской области (29).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 8 марта 2021 года в Краснодарском крае выявили 137 новых случаев коронавирусной инфекции. Это минимальное количество заболевших с 5 ноября 2020 года. Общее количество подтвержденных диагнозов с начала пандемии достигло 39 570.

Днем ранее на Кубани от COVID-19 также умерли 14 человек.

Алексей Белянин