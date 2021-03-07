В Краснодарском крае зафиксировано 138 новых случаев коронавируса

По сообщению регионального оперативного штаба по коронавирусной инфекции, к утру 7 марта в Краснодарском крае заболело еще 138 человек, средин них - 60 мужчин и 78 женщин, в их числе -трое детей, младшему из которых 10 месяцев.

Больше всего заболевших в Краснодаре - 35 человек, в Новороссийске - 21, в Сочи - 16. В Геленджике восемь заболевших, в Анапе и Кавказском районе - по семь, в Ейском и Приморско-Ахтарском - по шесть, в Динском – пять. По трое заболело в Выселковском, Щербиновском, Отрадненском, Славянском районах. По два случая - в Калининском, Красноармейском и Брюховецком районах. Меньше всего, по одному человеку, заболело в Темрюкском, Ленинградском районе, Горячем Ключе, Каневском, Курганинском, Лабинском, Гулькевичском, Кущевском, Северском районах.

В настоящий момент в ковидных госпиталях региона находятся 1001 человек, из них 75 пациентов - в тяжелом состоянии на ИВЛ, четыре человека - на ЭКМО. Амбулаторно лечатся 2016 человек.

Ольга Логинова