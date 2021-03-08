Число заболевших коронавирусом в Свердловской области превысило 79 тысяч За последние сутки в регионе подтвердили 176 новых случаев

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердили 176 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил источник “Ъ-Урал”. Общее число заболевших на 8 марта достигло 79 041. Также за сутки подтвердили 10 летальных случаев. С начала пандемии в регионе скончались 2 466 заболевших. Из общего числа заболевших более 72 тыс. пациентов выздоровели.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых людей в Свердловской области продлен до 15 марта. Кроме того, в регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 3 марта, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 156,3 тыс. свердловчан, 56,6 тыс. из них — жители Екатеринбурга. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Свердловской области достиг 26,6%.