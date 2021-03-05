На Урале коллективный иммунитет к COVID-19 достиг 26,6%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Свердловской области достиг 26,6%. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

По его словам, изучение коллективного иммунитета в области началось в июне 2020 года. В исследовании приняли участие 3,1 тыс. уральцев. «По результатам первого этапа, завершившегося в конце июня, иммунитет к COVID-19 составлял 12%, на втором этапе, проведенном в начале сентября, сопротивляемость к инфекции была у 16% свердловчан. Третий этап проводился в конце ноября. По его итогам в ряде городов коллективный иммунитет составил 26,6%. С 8 марта приступаем к четвертому этапу изучения»,— рассказал господин Козловских.

Отвечая на вопросы журналистов, Дмитрий Козловских подтвердил информацию о перебоях в поставках вакцины. «Это связано с технологическими особенностями процесса производства вакцины. Нас предупреждали, что в конце февраля — начале марта ожидается недельный перерыв, а потом поставки пойдут по нарастающей»,— пояснил он, добавив, что региональные власти ожидают после мартовских праздников существенное увеличение поставок вакцин от коронавируса.

По данным на 4 марта, в Свердловской области с начала пандемии было зафиксировано 78 346 случаев заболевания COVID-19, более 71 тыс. пациентов выздоровели, 2 422 больных скончались. Напомним, в регионе продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 156,3 тыс. свердловчан, 56,6 тыс. из них — жители Екатеринбурга. Завершили вакцинацию почти 30 тыс. жителей столицы Урала.