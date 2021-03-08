Первый блок БелАЭС подключили к сети после плановой остановки

Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети после плановой остановки, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram. Идет повышение уровня мощности реакторной установки.

«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2:14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки»,— говорится в сообщении.

Минэнерго уточняет, что на первом энергоблоке продолжатся испытания систем и оборудования, а также регламентные работы в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. «К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершено 259»,— заключила пресс-служба.

Накануне Минэнерго Белоруссии опровергло информацию о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС. Тогда сообщалось, что на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.