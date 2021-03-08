Первый блок БелАЭС подключили к сети после плановой остановки

Первый энергоблок БелАЭС подключили к сети после плановой остановки, сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии в Telegram. Идет повышение уровня мощности реакторной установки.
«После выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 2:14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки»,— говорится в сообщении.
Минэнерго уточняет, что на первом энергоблоке продолжатся испытания систем и оборудования, а также регламентные работы в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. «К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершено 259»,— заключила пресс-служба.
Накануне Минэнерго Белоруссии опровергло информацию о сбоях в работе системы охлаждения реактора первого энергоблока БелАЭС. Тогда сообщалось, что на первом энергоблоке продолжаются регламентные работы и испытания в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.
БелАЭС состоит из двух блоков по 1,2 ГВт каждый, станция расположена в городе Ворняны на реке Нярис в 20 км от Литвы. Она строится с 2012 года госкорпорацией «Росатом», 90% стоимости строительства покрывает российский кредит на сумму около $10 млрд, оставшуюся часть предоставил ВЭБ в виде дополнительного кредита. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в 2021-м, второй — в первой половине 2022 года. Ввод БелАЭС будет осуществляться по программам, утвержденным ее оператором — РУП «Белорусская атомная электростанция».