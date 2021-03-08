Джокович установил рекорд по числу недель лидерства в рейтинге ATP

Серб Новак Джокович побил рекорд швейцарца Роджера Федерера по числу недель на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Сегодня, 8 марта, ассоциация опубликовала обновленную версию рейтинга. Россиянин Даниил Медведев занимает третье место, Андрей Рублев — восьмое.

Новак Джокович впервые возглавил рейтинг АТР в июле 2011 года, всего за карьеру 33-летний теннисист провел на первом месте 311 недель. Роджер Федерер был лидером 310 недель. Согласно новой версии рейтинга, Федерер опустился с пятого на шестое место.

Топ-10 теннисистов рейтинга АТР:

Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков, Рафаэль Надаль (Испания) — 9850, Даниил Медведев (Россия) — 9735, Доминик Тим (Австрия) — 9125, Стефанос Циципас (Греция) — 6660, Роджер Федерер (Швейцария) — 6630, Александр Зверев (Германия) — 5615, Андрей Рублев (Россия) — 5019, Диего Шварцман (Аргентина) — 3640, Маттео Берреттини (Италия) — 3480.

Россияне Карен Хачанов (2290) и Аслан Карацев (1382) заняли 21 и 45 места.

15 марта Даниил Медведев станет первым за 19 лет россиянином, занявшим второе место в рейтинге ATP. По данным ATP, 15 марта сумма испанца Рафаэля Надаля сократится на 180 очков, а сумма Медведева — максимум на 22,5.

Подробнее — в материале “Ъ” «Даниил Медведев возглавит гонку за лидером».