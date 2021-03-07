В Австрии отказались использовать партию вакцины AstraZeneca после смерти привитой женщины

Власти Австрии решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca после смерти одной привитой женщины, говорится в заявлении Федерального ведомства по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).

49-летняя женщина, сделавшая прививку от коронавируса, умерла из-за нарушений свертываемости крови. У другой женщины в возрасте 35 лет развилась тромбоэмболия легочной артерии. Сейчас она находится под наблюдением врачей. Обе женщины сделали прививку вакциной AstraZeneca из одной партии.

Сейчас власти проводят расследование, чтобы выявить, была ли связь между ухудшением состояния здоровья привитых и вакцинацией. При этом «в целях безопасности» было решено не использовать оставшуюся часть партии вакцины.

В Австрии вакцинация стартовала 27 декабря. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что власти ведут переговоры с Россией по возможным поставкам «Спутника V» в случае его сертификации Европейским агентством лекарственных средств.

В четверг, 4 марта, EMA начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины «Спутник V». Эта процедура может занять около месяца.

Подробнее об экспертизе — в материале “Ъ”.