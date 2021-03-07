Не меньше 15 полицейских погибли при атаках талибов на юге Афганистана

По меньшей мере 15 полицейских погибли при нападениях боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) в провинции Кандагар на юге Афганистана, сообщает телеканал 1TV News в Twitter со ссылкой на источник. Согласно источнику, талибы напали на блокпосты на шоссе в округе Жерай.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад посетит столицы Афганистана, Катара и других стран региона. По информации СМИ, он встретится в том числе с представителями «Талибана».

Напомним, контингент НАТО по заключенному предыдущей администрацией США соглашению от 29 февраля 2020 года должен покинуть страну к маю 2021 года. Согласно договоренности, талибы к этому моменту должны перестать использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. В феврале министры обороны стран НАТО не вынесли окончательного вердикта по выводу войск из страны.

Подробнее — в материале “Ъ” «Северо-антитеррористический альянс».