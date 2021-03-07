Ярославское УФСИН отвергло обвинения в избиении подследственного в СИЗО

Сотрудники УФСИН по Ярославской области не применяли физическую силу и специальные средства к 34-летнему подследственному Максиму Меликову, который находится в СИЗО №2 города Рыбинска, сообщила ТАСС пресс-служба ведомства. За медицинской помощью мужчина не обращался, заявило УФСИН. Ранее об инциденте сообщали СМИ, Следственный комитет начал проверку информации о превышении полномочий сотрудниками УФСИН.

«По факту появления в средствах массовой информации сведений о якобы избиении подследственного в СИЗО-2 УФСИН России по Ярославской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Физическая сила и специальные средства сотрудниками следственного изолятора к подследственному не применялись»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения пресс-службы. УФСИН уточнило, что досмотр личных вещей подследственного проводился с использованием технических средств, при этом велась видеосъемка.

Издание «Ярновости» писало, что сотрудники пытались осмотреть подследственного металлоискателем, который «не должен применяться к людям». Когда он отказался проходить процедуру, семь сотрудников ФСИН сперва избили мужчину, а затем испортили передачу, которую принесли его родственники.