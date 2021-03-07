МВД Сербии заявил об участии чиновников в прослушке президента Вучича

Президента Сербии Александра Вучича и его родственников — брата Андрия, отца Анджелко и сына Данила — незаконно прослушивали более 1,5 тыс. раз, заявил глава МВД страны Александр Вулин. По его словам, в организации прослушки были задействованы отдельные высокопоставленные чиновники министерства.

«Мы получили неопровержимые доказательства того, что в отношении президента и его семьи велась прослушка. Зафиксировано 1572 случая прослушивания телефонных разговоров»,— передает газета «Политика» слова господина Вулина со ссылкой на агентство «Танюг». Он сказал, что все случаи прослушки были определены как незаконные. По словам господина Вулина, некоторых сотрудников МВД проверили на полиграфе, а дело было передано в прокуратуру и суд.

Глава МИД Сербии впервые заявил о прослушке президента в начале мая. Он не уточнял, в связи с чем прослушивали президента, но намекал на связь инцидента с борьбой Александра Вучича с организованной преступностью.