AliExpress разместится в почтовых отделениях

AliExpress пообещал решить проблему задержек с доставкой и объединился для этого с «Почтой России». В ее отделениях онлайн-ритейлер откроет постаматы. По задумке, это должно улучшить логистику и сократить сроки доставки товаров на несколько дней. Многие покупатели при этом месяцами ждут товары, которые приобрели в AliExpress. Изменится ли ситуация в ближайшее время? Выясняла Юлия Жданова.

Журналист из Москвы Кирилл Семенов часто заказывает товары на AliExpress. По его словам, посылки в прошлом году иногда доставляли в Россию с задержкой, а некоторые он получить так и не смог: «Я заказывал чехол для телефона, я так понимаю, что защитой заказа занимался непосредственно сам AliExpress. Чехол был направлен очень быстро, находился в отделении связи, но адрес был не тот, который я указывал. На мою претензию они начали пересылку, каждые 20 дней мне приходила отписка, мол, давайте еще подождем. В итоге в конце того года AliExpress сдался: к концу года мне не пришла посылка, она куда-то пропала, мне за нее вернули деньги».

На аналогичные проблемы в прошлом году жаловались и другие клиенты из России. Впрочем, администрация торговой интернет-площадки предупреждала покупателей, что задержки связаны с распространением коронавируса. Помочь решить эти и другие проблемы призван проект «AliExpress Россия» и «Почты России». Компании договорились совместно развивать логистику для онлайн-торговли. Для этого партнеры откроют 16 складов с интернет-заказами, сеть постаматов, а также пункты выдачи заказов. Они будут работать на базе почтовых отделений. Это поможет не только увеличить скорость доставки, но и улучшит сервис, обещает директор по логистике «AliExpress Россия» Григорий Орлов:

«Если говорить про фулфилмент, то, условно говоря, это большой склад, где хранятся как AliExpress, так и товары наших продавцов. Дальше они доставляются силами “Почты России” либо непосредственно в отделение, либо в постамат. Клиент выбирает тот способ доставки, который ему удобен, он также может выбрать доставку курьером. Мы смотрели трафик, который у нас есть на сегодня, сделали определенные расчеты на несколько лет вперед. Примерно такое количество фулфилмент-центров в этих городах позволит нам показать хороший сервис с точки зрения сроков доставки».

Как пояснили “Ъ” в «Почте России», новое соглашение с AliExpress будет базироваться в том числе на инфраструктуре от другого проекта с ВТБ. Соглашение с банком «Почта России» заключила еще в сентябре 2018 года. Речь шла о строительстве 38 логистических центров по всей стране. Сейчас система действует только в Новосибирской области. А по всей стране распределительные центры и постаматы от AliExpress заработают лишь к 2025 году. Для «Почты России» это выгодное сотрудничество, однако надеется на решение всех проблем с доставкой покупателям не стоит, считает вице-президент по операционной деятельности DHL Юрий Шевченко: «Я не думаю, что будут препятствия, сроки доставки сократятся. Станет ли это работать в режиме овернайт — то есть сегодня заказал, завтра тебе доставили — я не уверен. Но любое развитие инфраструктуры убыстряет сроки доставки при правильном менеджменте — это факт. Но я думаю, AliExpress как выбор партнера — это правильный выбор».

Именно скорость доставки товаров для интернет-магазинов, по мнению собеседников “Ъ FM”, в ближайшее время выйдет на первый план для потребителей. И в этом смысле проект «Почты России» и AliExpress вызывает немало вопросов, отмечает сооснователь и генеральный директор платформы доставки Checkbox Кирилл Евдаков:

«Мне кажется, мы единственная страна, которая инвестирует в то, чтобы, купив товар в интернете, за ним все равно еще надо было куда-то идти.

Потому что покупать в интернете — это антоним того, чтобы куда-нибудь нужно было идти. Сама по себе инвестиция в постаматы, в пункты выдачи и во все то, что доставляется не тебе под дверь или в руки, мне кажется сомнительной. Потому что все-таки решать нужно вопрос последней мили или там последних 200-300 м — я считаю, что будущее за этим».

Сейчас в число крупнейших игроков рынка электронной коммерции в России кроме «AliExpress Россия» входит Ozon и Wildberries. Российские интернет-магазины по итогам последних лет, по подсчетам JP Morgan, идут почти вровень по объему продаж в России и числу клиентов. Но рост скорости доставки, по мнению собеседников “Ъ FM”, может помочь AliExpress укрепить свою лидерскую позицию. Если «Почта России» не подведет.