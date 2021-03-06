«Оренбург» в Ярославле разгромил «Шинник» в матче ФНЛ

6 марта ярославский «Шинник» провел первую домашнюю игру после зимнего перерыва в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ). В рамках 28 тура ярославская команда на малой арене стадиона «Шинник» принимала команду «Оренбург». Матч в Ярославле закончился со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Оренбург» забил два быстрых гола. На 4-й минуте мяч в воротах «Шинника» оказался после дальнего удара Дмитрия Воробьева, а на 16-й минуте ворота ярославцев поразил Николай Прудников. В начале второго тайма гости снова забили быстрый гол. На 29-й минуте отличился Дмитрий Воробьев, оформив дубль. На 67-й минуте Андрей Козлов отправил в ворота «Шинника» четвертый мяч.На последней минуте матча ярославцы сумели уйти от «сухого» поражения. Гол забил новобранец «Шинника», 20-летний полузащитник Илья Азявин, вышедший на поле за 15 минут до окончания матча.

Это уже вторая игра команд в текущем первенстве ФНЛ. Первая встреча в Оренбурге 9 сентября закончилась поражением «Шинника» со счетом 0:3.

После зимнего перерыва это вторая игра «Шинника» в первенстве ФНЛ и второе поражение. В первой игре 2021 года ярославцы на выезде уступили «Чайке» из Ростовской области со счетом 1:5.

Этим проигрышем «Шинник» усугубил и без того тяжелое турнирное положение. Команда занимает последнее 22-е место в турнирной таблице первенства ФНЛ и находится в зоне вылета из лиги. После 28 игр у «Шинника» четыре победы, четыре ничейных результата и 20 поражений. В активе команды 16 очков.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова, главным тренером «Шинника» назначили Юрия Газзаева. Контракт с ним подписали до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером – сохранить за «Шинником» место в ФНЛ. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этой строчке «Краснодар-2», набравший 32 очка. До окончания первенства ФНЛ осталось 14 туров.

Во время зимнего перерыва ярославская команда провела два тренировочных сбора в Турции. Перед возобновлением первенства ФНЛ, руководство ярославского клуба представило пятерых новичков команды.

Следующий матч «Шинник» проводит 10 марта на выезде. Ярославцы в Красноярске встречаются с командой «Енисей».

Подробнее о положении в команде «Шинник» в материале “Ъ-Ярославль” — «Попытка подняться со дна».

Антон Антонов