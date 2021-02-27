Ярославский «Шинник» после перерыва проводит первый матч в ФНЛ

Сегодня, 27 февраля, после зимнего перерыва возобновляется первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Ярославский «Шинник» в рамках 27 тура на выезде проведет встречу с командой «Чайка» из Ростовской области.

Сейчас ярославская команда находится в зоне вылета из ФНЛ, занимая последнее 22-е место в турнирной таблице. Из 26 проведенных игр «Шинник» выиграл четыре, еще четыре сыграл вничью и в 18 потерпел поражение. Ярославцы забили 25 голов и пропустили в свои ворота 55 мячей. В активе ярославского клуба 16 очков. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этой строчке команда «Краснодар-2», набравшая 29 очков.

Во время зимнего перерыва «Шинник» провел два тренировочных сбора в Турции. На состоявшейся недавно встрече с болельщиками руководство клуба сообщило, что в команду приняты пять новобранцев.

Контракты подписаны с тремя полузащитниками: 26-летним Сергеем Каретником из клуба «Динамо-Брянск», 22-летним Владиславом Игнатенко, перешедшим из команды «Носта», и 20-летним Ильей Азявиным, который выступал за команды «Волгарь» и «Кодру».

За «Шинник» будут выступать 25-летний нападающий Асланбек Сикоев из команды «Крымтеплица» и 26-летний защитник Тамирлан Козубаев, игрок сборной Киргизии, ранее выступавший за команду «Персита Тангеранг» (Индонезия).

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что Юрий Газзаев стал главным тренером «Шинника» в ноябре, после отставки с этой должности Александра Побегалова. Контракт с Юрием Газзаевым подписан до конца сезона. Главная задача, стоящая перед Юрием Газзаевым – сохранение за командой места в ФНЛ.

Антон Антонов