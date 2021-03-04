Попытка подняться со дна Заместитель гендиректора ФК «Шинник» о том, что делается для сохранения ярославского клуба в ФНЛ

Ярославский футбольный клуб «Шинник», выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ), оказался в сложнейшей ситуации. После 27 туров команда занимает последнее, 22-е место в турнирной таблице, и находится в зоне вылета из лиги. У «Шинника» четыре победы, четыре ничейных результата и 19 поражений. В активе команды 16 очков. До окончания первенства осталось 15 матчей. Чтобы гарантированно остаться в следующем сезоне в ФНЛ, «Шиннику» нужно подняться минимум на 16-е место в турнирной таблице. Сейчас на этой строчке команда «Иртыш», набравшая 30 очков. Осенью прошлого года в «Шиннике» сменилось руководство. Однако первая игра после зимнего перерыва снова оказалась неудачной. 27 февраля ярославцы с крупным счетом 5:1 проиграли на выезде команде «Чайка» из Ростовской области. Первый домашний матч в 2021 году «Шинник» проводит 6 марта в Ярославле с одним из лидеров первенства — «Оренбургом». О том, в каком состоянии сейчас команда, в интервью “Ъ-Ярославль” рассказал заместитель генерального директора ФК «Шинник» Валерий Фролов

— Валерий Петрович, как вы оцениваете состояние команды и готовность ее к борьбе за сохранение места в ФНЛ?

— В нынешний зимний перерыв благодаря активной поддержке правительства Ярославской области команде «Шинник» были созданы все условия для полноценной подготовки к весеннему этапу первенства ФНЛ. Команда провела в хороших условиях два сбора в Турции, где помимо тренировок имела возможность встречаться с разноплановыми соперниками, проверять свои силы в спаррингах с серьезными командами.

— На сборах команда опробовала сразу пять новобранцев. Такого серьезного обновления состава в клубе не было давно.

— Впервые за многие годы для клуба было открыто зимнее трансферное окно, что дало возможность тренерскому штабу по своему усмотрению видоизменить состав. У нас появились пять новичков, которые должны помочь команде. Состав «Шинника» пополнили полузащитники Сергей Каретник, Владислав Игнатенко и Илья Азявин, нападающий Асланбек Сикоев и защитник Тамирлан Козубаев.

В целом проведенная работа, опыт нового главного тренера Юрия Фарзуновича Газзаева позволяют надеяться, что «Шинник» сможет переломить ход неудачно складывающегося сезона.

— Каково сейчас финансовое состояние команда? Нет ли долгов перед игроками?

— Бюджет на текущий год утвержден, опасений о его невыполнении на сегодняшний момент нет. Финансовое состояние команды стабильное. Зарплаты игрокам выплачиваются вовремя.

— Когда подал в отставку Александр Побегалов, перед назначением нового главного тренера Юрия Газзаева, с ним встречался губернатор Дмитрий Миронов. Клуб чувствует поддержку областного правительства?

— Еще раз хочу сказать, что правительством области клубу оказывается всеобъемлющая и всесторонняя помощь. Мы постоянно чувствуем заинтересованность наших властей в улучшении сложившейся ситуации с командой. Это касается как помощи в финансировании команды, так и в повседневной организационной работе, связанной, например, с подготовкой стадиона «Шинник» к мартовским играм.

— Специалисты и болельщики отмечают, что одна из проблем «Шинника» в том, что у клуба нет солидного спонсора. Как решается этот вопрос?

— Мы надеемся, что когда команда начнет показывать положительную динамику, и спонсоры у нас появятся. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы у команды появился генеральный спонсор с большими возможностями.

— Есть ли план действий на тот случай, если все же «Шинник» вылетит из ФНЛ?

— Сейчас «Шинник» играет в ФНЛ, и давайте мы пока не будем говорить о неблагоприятном развитии событий. На сегодняшний день главной задачей остается сохранение места в лиге.

О клубе



Футбольный клуб «Шинник» был основан в 1957 году при ярославском шинном заводе. В чемпионатах СССР команда выступала в первой лиге. Наивысшим достижением советского периода стал выход «Шинника» в высшую лигу в 1964 году (первая группа класса «А»). В Кубке СССР по футболу «Шинник» дважды становился участником 1/4 финала турнира. В российском футболе «Шинник» с 1997 года по 2000 год и с 2002 года по 2007 год выступал в высшей лиге. С 2011 года команда в ФНЛ. Наивысшее достижение «Шинника» за всю свою историю — четвертое место в чемпионате России в 1997 году. Этот результат позволил команде участвовать в еврокубках. В 1998 году «Шинник» в розыгрыше Кубка Интертото со счетом 1:0 выиграл у испанской «Валенсии». В ноябре 2020 года, после отставки Александра Побегалова главным тренером «Шинника» стал 60-летний специалист Юрий Газзаев. В течение последних полутора лет, до 31 мая 2020 года, он был главным тренером красноярского «Енисея». Юрий Газзаев тренировал разные команды, в числе которых владикавказский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Он родственник известного футболиста и тренера Валерия Газзаева. В 2011–2012 годах Юрий Газзаев уже был главным тренером «Шинника». В 2011 году ярославская команда под его руководством заняла четвертое место в ФНЛ и участвовала в стыковых матчах за выход в Премьер-лигу. Контракт с Юрием Газзаевым подписан до конца сезона. Главная задача, которую поставили перед новым главным тренером — сохранить за «Шинником» место в ФНЛ. Во время зимнего перерыва клуб провел два тренировочных сбора в Турции, во время которых было проведено кадровое обновление команды.

Антон Антонов