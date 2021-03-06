Суд отправил под стражу подозреваемого в убийстве егеря в Гулькевичском районе

Краснодарский краевой суд согласился с доводами следствия и отправил подозреваемого в убийстве инспектора охотнадзора под стражу сроком на два месяца, до 4 мая 2021 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как писал “Ъ-Кубань”, об убийстве инспектора охотнадзора стало известно 4 марта 2021 года. Тело егеря нашли в районе поселка Подлесного Гулькевичского района с огнестрельными дробовыми ранениями грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). 5 марта задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 54-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности. По версии следствия, он был в лесу на охоте, когда госинспектор остановил его и попросил положить на землю ружье. В результате возникшего конфликта мужчина выстрелил в егеря, после этого, забрав его ружье, скрылся.

Наталья Решетняк