Папа римский встретился с великим аятоллой Ирака Али аль-Систани

Папа римский Франциск встретился с великим аятоллой Ирака Али аль-Систани, одним из самых высокопоставленных священнослужителей шиитского ислама, в священном городе Ирака Наджафе, передает AP. Встреча согласовывалась и обсуждалась несколько месяцев.

Предполагается, что на закрытой встрече будут затронуты вопросы, волнующие христианское меньшинство Ирака. Глава Римской католической церкви впервые посещает Ирак.

Визит папы римского Франциска в Ирак начался в пятницу, 5 марта. Поездка будет продолжаться в воскресенье. Ключевым событием воскресенья станет месса, которую папа отслужит в Эрбиле на стадионе «Франсо Харири». В понедельник понтифик вернется в Рим.

Подробности — в материале “Ъ” «Ирак дождался благословения папы римского».