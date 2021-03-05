Ирак дождался благословения папы римского

В пятницу начинается визит папы римского Франциска в Ирак. Это первое посещение республики главой Римской католической церкви, и потому визит заранее называют историческим. Однако сам понтифик предпочитает именовать себя лишь кающимся паломником, который молится о прощении и примирении. По словам папы римского, он хочет, чтобы после войн и насилия страна почувствовала «ласку церкви».

Дни пребывания Франциска в Ираке — республике, где основное население составляют мусульмане-шииты — будут наполнены посещениями исторических и священных для обеих конфессий мест, а также городов, ставших символами современных военных и насильственных трагедий.

«Папа хочет продемонстрировать особое внимание, особую близость к этой столь исстрадавшейся земле и дать важный посыл: надо сотрудничать, надо вместе возрождать страну, залечить все раны и перейти к новому этапу жизни» — так объясняет смысл и цель визита госсекретарь Святого престола Пьетро Паролин.

Ступить на землю библейского патриарха Авраама, который по преданию родился в долине Ур, мечтал еще папа Иоанн Павел II, который намеревался именно в этих местах начать торжества по случаю 2000-летия Рождества Христова. Однако из-за сложившейся к декабрю 1999 года военно-политической ситуации поездку понтифика в Ирак пришлось отменить. С тех пор с безопасностью в этих местах лучше не стало: теракты происходят регулярно. К тому же к террористической опасности добавилась эпидемиологическая. В Ираке действует локдаун, а недавно коронавирус был обнаружен у папского нунция, который должен был сопровождать понтифика по стране. Однако Франциск оставался непреклонен.

«Иракский народ ждет, и я не хочу его вновь разочаровывать»,— заявил понтифик в минувшую среду после всеобщей аудиенции в Апостольском дворце Ватикана.

Cо времени несостоявшегося визита Иоанна Павла II трагедии иракского народа, пережившего американские бомбардировки, гражданскую войну, насилие, казни и оккупацию части территории «Исламским государством» (запрещенная в РФ террористическая группировка), многократно умножились. И поэтому в своем видеообращении к иракцам понтифик пояснил, что отправляется в их многострадальную страну «как кающийся паломник, чтобы молить Господа о прощении и примирении после лет войны и терроризма».

По прибытии в Багдад понтифик встретится с премьер-министром Ирака Мустафой аль Каземи и президентом Бархамом Салехом. Во второй половине дня Франциск посетит собор Багдада, где его ждут местные священнослужители. В 2010 году этот христианский храм подвергся атаке исламских террористов, в результате чего погибли находившиеся там 58 человек, 48 из которых были христианами. Как сообщила пресс-служба Святого престола, Ватиканом уже начат процесс их беатификации.

Веками живущее на территории Ирака христианское меньшинство особенно пострадало от атак мусульманских террористов и во время оккупации этих мест «Исламским государством».

В 2003 году в Ираке проживало почти 1,5 млн христиан, теперь их остается около 300 тыс. Именно к этим людям обращены сказанные Франциском перед отлетом слова: «Считаю для себя честью встретиться с церковью-мученицей».

Однако, как пояснил “Ъ” главный редактор издания La Civilta Cattolica отец Антонио Спадаро, не менее важным для понтифика будет в Ираке межрелигиозный диалог. В субботу папа летит в Наджаф, священный для мусульман-шиитов город. Там состоится его встреча с великим аятоллой Ирака Али аль-Систани. В этот же день глава Римской католической церкви посетит Долину Ур, являющуюся родиной библейского патриарха Авраама, которого наряду с христианами чтут иудеи и мусульмане. Там на территории археологического заповедника запланирована встреча понтифика с представителями этих трех мировых конфессий.

В воскресенье поездки папы по стране продолжатся, и он, в частности, посетит многострадальный Мосул, долгое время находившийся под властью исламских террористов. Там понтифик совершит молитву по жертвам войны.

Ключевым событием воскресенья станет месса, которую папа отслужит в Эрбиле на стадионе «Франсо Харири».

На стадион, вмещающий 30 тыс. человек, смогут пройти лишь 10 тыс., и это, по сути, будет единственное массовое мероприятие за все время визита.

Пандемия диктует свои правила. Как подчеркнул на предшествующей визиту пресс-конференции руководитель пресс-службы Святого престола Маттео Бруни, визит проходит в рамках строгого санитарного протокола. Он напомнил, что это первая заграничная поездка понтифика после начала пандемии. В последний раз папа летал в Японию полтора года назад. О том, что Франциск сделал прививку от COVID-19, было объявлено еще в начале февраля. Святой престол позаботился о вакцинации и для всех участников визита, включая сопровождающих понтифика журналистов. «Это будет визит без людских толп, объятий и поцелуев»,— подчеркнул Маттео Бруни.

Необходимость избегать толпы связана и с повышенными мерами безопасности. Глава пресс-службы выразил надежду на то, что в порядке исключения Франциск все же воспользуется для переездов по стране бронированным автомобилем. И уж во всяком случае, по его словам, окна в машине понтифика будут всегда закрыты.

В понедельник утром папа римский вернется в Рим.

Елена Пушкарская, Ватикан