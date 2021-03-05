Фемина ля комедия

В пятницу организация левых активисток «СоцФем Альтернатива» и активисты «Социалистической альтернативы» попытались провести по всей России забастовку учащихся и трудящихся, которую эксперты называют краткосрочной демонстрацией гражданского неповиновения. Несмотря на актуальную повестку — от требования принять закон о домашнем насилии до увеличения зарплат до уровня «не менее 300 руб. в час», к акции присоединились всего около ста человек. Впрочем, в оргкомитете подчеркивают, что смогли добиться главного — заложить фундамент для будущих протестов.

В пятницу всем трудящимся и учащимся в России было предложено остановить свою деятельность, чтобы поддержать забастовку «СоцФем Альтернативы» (СФА) и «Социалистической альтернативы» (СА) в преддверии 8 Марта. Так, прогуливая пары или работу, организаторы предлагали сторонникам присоединиться к пяти требованиям: принятие закона о домашнем насилии, борьба с домогательствами на рабочих местах и в вузах, свобода политзаключенным, увеличение зарплаты до 300 руб. в час, а стипендии — до 15 тыс. руб. в месяц и «токсичный режим Путина — в отставку». Подтверждать участие в акции можно было постами в соцсетях с хештегом «5mstrike», которых к концу дня едва ли набралось несколько десятков — из Москвы, Казани, Чебоксар, Калининграда, «а также из Украины, Австрии, Канады, Германии и Мексики», пояснили организаторы.

Обе левые организации, инициировавшие забастовку, позиционируют себя как сторонники международной «Интернациональной соцальтернативы».

Они проводят подобную акцию 5 марта второй год подряд. Член оргкомитета СФА Ксения Безденежных пояснила “Ъ”, что в прошлом году благодаря забастовке удалось добиться повышения зарплат в ряде предприятий малого бизнеса, однако главной целью таких мероприятий является объединение людей в «комитеты борьбы». Там по задумке активистов люди могут выработать стратегию давления на работодателя или руководство вуза и позже устраивать новые протесты. При этом в СФА, по словам Ксении Безденежных, не питают иллюзий о выполнении требований отставки главы государства или повышения размера стипендии в ближайшее время.

Пикет в рамках забастовки учащихся и трудящихся, активисты «Социалистической альтернативы» Фото: vk.com/socialist.news

Тезис о токсичности власти мог напугать и оттолкнуть от участия «значительную часть» потенциальных бастующих, заявила “Ъ” социолог Центра социально-трудовых прав (занимается мониторингом митинговой активности в РФ) Анна Очкина. «Те, кто, возможно, был готов поддержать социальные требования, оценили риски и не решились покидать рабочее место или место учебы,— сказала она.— Это метафорическая забастовка, краткосрочная демонстрация гражданского неповиновения, но не забастовка с юридической точки зрения. Цель любой забастовки — наказать работодателя, но здесь неясно, как этого добиться».

Однако некорректно говорить и о провале акции, считает социальный антрополог РАНХиГС Ирина Козлова: «Забастовка состоялась в разных городах, одна из участниц даже была задержана».

Отметим, что активистка СФА Анна Павлова задержана в Москве в пятницу днем за нарушение правил митинга 31 января (акция в поддержку политика Алексея Навального). Ранее, 25 февраля, в Москве у здания МГУ задержали трех активистов СА и СФА за агитацию забастовки 5 марта. Один из них, Матвей Александров, отбывает 25 суток административного ареста. «14 февраля на митинге в Казани тоже задерживали активистов СФА,— отметила Ирина Козлова.— Движение растет, и в будущем может иметь перспективы более широкого охвата. Традиционно в митингах и шествиях, посвященных борьбе за равноправие женщин, участвует в среднем около 200 человек, известны акции с количеством более 500 участников, как 8 марта 2019 года в Санкт-Петербурге и 25 ноября 2019 года в Москве. Сравнительно новая дата 5 марта не успела закрепиться в сознании общества, и ее пока не поддержали анонсами другие сочувствующие повестке феминизма движения».

Мария Старикова