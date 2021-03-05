Цена нефти Brent впервые с января поднялась до $69

Цена барреля нефти марки Brent с поставками в мае на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) достигла значения в $69,05 к 17:51 мск. Показатель превысил отметку в $69 впервые с января 2020 года. За день нефть подорожала на $1,82, с момента закрытия торгов — на 3,46%.

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI на ICE подорожали на 3,46%, до $66,04.

Нефть дорожает с вечера 4 марта, после того как страны ОПЕК+ согласовали параметры добычи нефти в апреле. Саудовская Аравия и почти все другие страны, участвующие в соглашении, решили на увеличивать добычу. Исключение было сделано для России и Казахстана, которым позволили нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в секунду соответственно.

Подробности — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».