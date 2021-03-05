Цена нефти Brent поднялась до $68 впервые с января прошлого года

Стоимость майских фьючерсов нефти Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE достигла $68 за баррель. Она достигла этой отметки впервые с 8 января 2020 года. По данным на 11:00 Brent стоила $69,03 (+1,9%).

Апрельские фьючерсы нефти WTI по данным на 11:02 торговались по цене $64,81 (+1,53%). В ходе торгов цена поднималась выше $65 — также впервые с 8 января.

Накануне почти все страны ОПЕК+ решили не увеличивать добычу нефти в апреле. Исключение получили только две страны — Россия и Казахстан. Они могут нарастить производство на 130 тыс. баррелей в сутки (б/с) и 20 тыс. б/с соответственно. Саудовская Аравия, которая в феврале—марте снизила добычу на 1 млн б/с, продлит это сокращение еще минимум на месяц. В результате цены на нефть могут в ближайшее время приблизиться к $70 за баррель.

Подробности — в материале “Ъ” «ОПЕК+ сдерживает недра».