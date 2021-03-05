Страховщики обогатились взносами

Страховщики собрали с россиян 1,5 трлн руб. взносов в 2020 году. Большую часть этих денег граждане заплатили за продукты, которые ЦБ называл «мутными». По данным Центробанка, доходы страховщиков выросли на 4%, несмотря на пандемию. Главными драйверами для рынка стали накопительное страхование жизни и страховки, связанные с кредитами.



Косвенно регулятор сам повлиял на это, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов: «Важную роль сыграл переход Банка России к мягкой денежно-кредитной политике.

На фоне снижения ставок по депозитам население начало активно искать альтернативные, потенциально более доходные инструменты финансового рынка.

Это дало возможность банкам успешно продвигать продукты накопительного страхования жизни. В целом российские страховщики прошли сложный экономический период с хорошими финансовыми показателями, сохранив запас финансовых ресурсов. Рентабельность капитала страховщиков составила около 30% — это самый высокий показатель среди основных сегментов финансового сектора».

Центробанк неоднократно выражал озабоченность тем, что сложные финансовые продукты, упакованные в страховую оболочку, продают россиянам в качестве альтернативы вкладам. Регулятор уже ужесточил правила для инвестиционного страхования жизни, и теперь на первый план выходит накопительное. При этом такие инструменты действительно могли бы заменить депозит, но только для тех, кто точно не станет забирать деньги до окончания программы, отметила независимый финансовый советник Наталья Смирнова: «При крупных суммах НСЖ (накопительное страхование жизни) и ИСЖ (инвестиционное страхование жизни) могут быть интереснее, чем депозиты, так как там более выгодное льготное налогообложение. С точки зрения простоты управления взносы делаются либо разово, либо регулярно в известные даты. Страховая все равно инвестирует при НСЖ: пускай и очень консервативно, доходность сопоставима с депозитом.

Если мы говорим про инвестиционное страхование, то все зависит от стратегии.

ИСЖ и НСЖ чаще всего предполагают дополнительные “плюшки”.

Помимо налогообложения, это еще и защита в случае развода и взыскания. Если ИСЖ и НСЖ предполагают выплаты в связи с риском потери трудоспособности, критическими заболеваниям и так далее, то будет выплата. Но там очень много исключений. Если у человека куча заболеваний, то страховка для него будет очень дорогой.

И если у человека на руках валюта, и он в ней хочет остаться, страховки ему не подойдут, потому что у нас по валютному законодательству между резидентами не может быть расчетов в евро, долларах и так далее. Комиссии съедают деньги, только если человек досрочно оттуда выходит. Когда он хочет все забрать обратно, он лишается большей части своих денег, поэтому надо смотреть описание программы. Если человек этого не видит, это его проблема. Да, во многом еще и мисселинга, потому что очень многим людям продаются, особенно инвестиционные страховки жизни под предлогом, что “это почти депозит, только доходнее”. Клиент это не читает, а потом разочаровывается».

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В Центробанке ранее называли «мутными» некоторые полисы ИСЖ. Регулятор предупреждал, что такие вложения не застрахованы в отличие от вкладов, а доходность по ним обычно не гарантирована. Весной в Госдуме готовятся принять законопроект, который обяжет банки и страховщиков выкупать обратно продукты, обманом проданные гражданам.

Сергей Гусев