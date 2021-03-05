В Новороссийске во II квартале 2021 года введут в эксплуатацию два проблемных ЖК

В июне 2021 года в Новороссийске планируют завершить два проблемных жилых комплексов (ЖК) – «Орион 2» и «Орион 3». Дома рассчитаны на 154 квартиры. Информация об этом прозвучала на заседании межведомственной комиссии под председательством первого вице-губернатора Андрея Алексеенко.

В настоящий момент готовность шестиэтажного ЖК «Орион-2» составляет 85%, «Орион-3» – 100%. По словам главы Новороссийска Игоря Дяченко, были проблемы по установке лифтов и газовых котлов. «Оборудование закуплено и будет установлено в ближайшее время», – заверил мэр.

Всего в 2021 году на Кубани восстановят права дольщиков по 83 проблемным объектам площадью более 1 млн кв. м.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, власти Сочи планируют в 2021 году исключить из краевого реестра проблемных объектов 14 долгостроев. Из них два строящихся многоквартирных дома в Хостинском районе и один в Лазаревском районе – готовятся к вводу в эксплуатацию в административном порядке уже в этом году.

В феврале 2021 года стало известно, что администрация Краснодарского края в ближайшие три года планирует внести 1,7 млрд руб. в федеральный Фонд защиты прав дольщиков. Этот взнос позволит привлечь 6 млрд руб. федеральных средств, которые позволят решить проблему с достройкой инвестиционно непривлекательных объектов.

Наталья Решетняк