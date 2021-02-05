СберБанк и застройщики Республики Адыгея объединяют усилия для развития рынка недвижимости региона Крупнейшие девелоперы региона собрались на онлайн-конференции, инициированной СберБанком и организованной при участии Министерства строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Республики Адыгея. Встреча была посвящена актуальным тенденциям в работе с проектным финансированием и счетами эскроу

В конференции приняли участие заместитель министра строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Республики Адыгея Лев Каракян и управляющий Адыгейским отделением СберБанка Нурбий Тхапшоков. С учетом глубокой экспертизы СберБанка в реализации проектов с эскроу в Краснодарском крае (на долю банка приходится 92% рынка), для обмена опытом к встрече присоединились специалисты Краснодарского отделения СберБанка и управляющий Татьяна Сергиенко.

Татьяна Сергиенко, управляющий СберБанка по Краснодарскому краю:

«СберБанк предлагает застройщикам решения на всех этапах взаимодействия: от покупки земельного участка до реализации квартир. Мы уже два года работаем с механизмом эскроу, сформированы целые подразделения, состоящие из профессионалов в сфере строительства. В Краснодарском крае проектное финансирование с эскроу широко применяется крупнейшими застройщиками, и помог в этом именно Сбер. Сегодня мы объединили лучших специалистов наших регионов, чтобы в Республике Адыгея в ближайшее время появилось большое количество комфортных жилых комплексов для ее жителей».

На рынке недвижимости Адыгеи в настоящий момент строится 19 жилых комплексов общей площадью 356 тысяч кв.м., из них с эскроу – 11 проектов площадью 157 тысяч кв.м. жилья. Более 80% объектов аккредитованы СберБанком по открытию счетов эскроу.

Лев Каракян, заместитель министра строительства, транспорта, ЖКХ и дорожного хозяйства Республики Адыгея:

«В настоящее время на долевое строительство приходится значительный объем в сегменте строительства многоквартирных домов, однако в соответствии с законодательством такие проекты должны быть реализованы с механизмом эскроу. Мы осознаем важность и необходимость выполнения поставленной Правительством РФ задачи по увеличению объема жилищного строительства до 120 млн. квадратных метров в год. В Республике Адыгея ведется работа по переводу застройщиков на проектное финансирование. Уверен, что, совместные усилия всех участников рынка, в том числе банков, позволят более эффективно справиться с этой задачей».

Нурбий Тхапшоков, управляющий Адыгейским отделением СберБанка:

«В 2020 году мы активно работали с застройщиками в части жилищного кредитования. Объем выдачи ипотеки в 2020 году вырос на 50% по сравнению с предыдущим годом, жители республики оформили 1,5 тысячи жилищных кредитов на 2,5 млрд рублей. Это значит, что спрос на качественное жилье растет. Мы заинтересованы в том, чтобы рынок недвижимости Адыгеи рос и развивался, поэтому предлагаем нашим партнерам - строительным компаниям - консультационную поддержку по переходу на новый для них формат работы – проектное финансирование с эскроу».

Также участников познакомили с сервисами ДомКлик и презентовали продукты экосистемы Сбера для застройщиков, такие как система динамического ценообразования, портрет жителя, телемедицина. Они помогают девелоперам увеличить объем продаж, оптимизировать бизнес-процессы и повысить маржинальность проектов.

По итогам встречи представители бизнеса поблагодарили за возможность открытого диалога с банком и договорились продолжить встречаться в таком формате.