На Кубани средний размер микрозайма в январе 2021 года снизился на 3%

В Краснодарском крае в январе 2021 года средний размер займа «до зарплаты» составил 8,7 тыс. руб. Это на 3,2% меньше, чем годом ранее, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По этому показателю Кубань заняла в России девятое место. Самый большой средний размер микрозайма по итогам первого месяца 2021 года зафиксирован в Москве (11,5 тыс. руб.), Воронежской (9,9 тыс. руб.) и Ростовской (9,4 тыс. руб.) областях. Самую большую динамику прироста показателя продемонстрировали Приморский (+11,7%), Красноярский (+10,3%) и Алтайский (+9,8%) края. Больше всего средний размер микрозайма снизился в Ставропольском крае (-9,0%), Санкт-Петербурге (-3,9%), Краснодарском крае (-3,2%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что сегмент микрозаймов полностью восстановился после сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с «карантинными» мероприятиями.

«После падения в апреле прошлого года постепенное возвращение к прежним уровням продемонстрировал и средний чек займа «до зарплаты». А в зимние месяцы его значение оказалось даже более высоким, чем в аналогичные периоды прошлого года»,- подчеркнул он.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодарском крае в январе 2021 года выдали 73,8 тыс. займов «до зарплаты». Это на 38,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По этому показателю регион занимает третье место в России.

Средний размер микрозайма в Краснодарском крае в 2020 г. составил 9 тыс. руб., что на 3,5% аналогичного показателя предыдущего года.

Алексей Белянин