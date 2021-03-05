Сбер поздравляет прекрасных женщин! Все мы находимся в ожидании самого красивого и нежного праздника весны – 8 Марта.

Международный женский день празднуют во всем мире, он объединяет женщин разных статусов, возрастов, профессий. Но очевидно, что главными героями 2020 года стали врачи – «ангелы в белых халатах». Они лечат – самоотверженно и бесперебойно, вкладывая в каждого своего пациента всю свою душу. Большинство медиков, которые героически каждый день спасают и помогают – это женщины.

Мы собрали истории женщин-врачей, которые каждый день находятся на передовой в борьбе за жизнь и здоровье людей. Они рассказали нам о себе и поделились мечтами о заветных подарках, которые хотели бы получить на 8 Марта.

Татьяна Киврина, г. Пермь, Пермский край

Сейчас Татьяна Михайловна заведует ковидным отделением Пермской краевой клинической больницы, но по основной специальности она врач-нефролог первой квалификационной категории. До пандемии работала заведующей нефрологическим отделением в той же больнице.

В школе наша героиня увлекалась естественными науками – любила химию и биологию. Поэтому после окончания школы поступила в Пермскую государственную медицинскую академию им. академика Е. А. Вагнера. «Выбрала свое дело по велению сердца, и никогда не жалела о своем выборе», – признается Татьяна. Кстати говоря, в семье она – единственный врач.

Весь предыдущий год Татьяна Михайловна работала не по основной специальности. Конечно же, коронавирус стал трудным испытанием. «Ковид унес очень много жизней. Тех жизней, за которые мы боролись, но так и не смогли спасти. Это очень больно. От этого порой опускаются руки. Но ты должен каждое утро вставать с мыслью, что тебя ждут в «красной зоне», и заходить туда с верой, что сегодня будет лучше, чем вчера», – поделилась героиня.

Самой большой ценностью для Татьяны Михайловны является семья, поэтому все свободное время она проводит со своими близкими: вместе учатся, зимой катаются на лыжах, летом путешествуют. «Мой муж Алексей, дети Анастасия и Андрей – моя самая большая ценность в жизни. Семья для меня – это и учеба на удаленке: Анастасия и Андрей учатся в начальной школе, а еще и кружки и секции», – делится героиня.

На вопрос, о чем Татьяна мечтает к 8 Марта, она ответила: «Очень хочется поскорее почувствовать весну! Не календарную, а настоящую – с солнышком, с капелью, с теплом». Ну и, конечно же, героиня ждет цветов, которые создают весеннее настроение в любой день!

Эмма Мухаметшина, г. Казань, Республика Татарстан

Эмма Ибрагимовна работает заместителем главного врача по медицинской части – руководителем терапевтического направления Университетской клиники КФУ. Она – заслуженный врач Республики Татарстан.

С самого детства Эмма Мухаметшина знала точно, что будет врачом.

«Я просто мечтала знать все о здоровье и спасать человеческие жизни», – говорит наша героиня. Но если бы этого не произошло, то она обязательно работала бы в социальной сфере, например учителем. «Я совершенно точно должна приносить пользу людям», – вот такая жизненная позиция у Эммы Ибрагимовны.

В период пандемии клиника, в которой работает наша героиня, была переоборудована в госпиталь, где велся прием больных с коронавирусом.

«Работали сутками, делали все возможное и невозможное. Самым тяжелым было, держа за руки пациента, понимать, что вирус побеждает», – признается Эмма Мухаметшина. В такие моменты начинаешь еще больше ценить работу наших врачей и удивляться их выдержке и мужеству.

Она отмечает, что у врачей прекрасная профессиональная память, они запоминают очень много. Эмма Ибрагимовна поделилась даже такой историей из практики:

«Когда я работала в неотложке, ночью привезли пациента с болями в сердце. Он приехал навестить родителей из другого города. Мы все сделали, помощь оказали…

И что вы думаете (смеется), ровно через год, снова в мое дежурство, к нам поступает этот же пациент! Я ему говорю:

– Приехали навестить родителей?

Он смотрит на меня удивленно.

– Откуда вы знаете?

А когда я ему рассказала все о его болезни, детали, он смотрел на меня как на ясновидящую».

Несмотря на невероятную загруженность на работе, наша героиня старается находить время на чтение книг. Помимо этого, Эмма Мухаметшина предпочитает уезжать за город, чтобы побыть поближе к природе.

«Хочется чудес, чтобы близкие были рядом. И хочется отдохнуть», – вот такие желания Эммы Ибрагимовны на 8 Марта. И ничего больше не надо!

Ирина Шулико, г. Саранск, Республика Мордовия

Ирина Николаевна работает врачом-терапевтом кабинета медицинской профилактики ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника №2».

Для Ирины Шулико медицина – дело семейное. Папа был врачом, а мама всю жизнь посвятила работе фельдшера. Поэтому вопрос, куда пойти учиться, после выпускного даже не стоял – конечно, на медицинский факультет! Но если бы жизнь сложилась иначе, наша героиня стала бы профессиональным тренером – в молодости она серьезно занималась тяжелой атлетикой и даже имеет разряд мастера спорта.

Несмотря на специальность терапевта, практически целый год Ирина Николаевна не была в своем кабинете. На период пандемии ее рабочим местом стало ковидное отделение, которое было развернуто на базе их лечебного учреждения.

«Прошла цикл специальной подготовки, получила сертификат и стала лечить больных в «красной зоне». Конечно, сначала было страшно. Весной информации о коронавирусе было немного, опыт и знания получали в процессе работы. Делали все возможное, чтобы спасать людей. Было тяжело физически. Осенью и сама перенесла это заболевание. Но самым страшным была потеря близкого человека. И эта боль останется со мной навсегда», – признается Ирина Николаевна.

В свободное от работы время врач Ирина Шулико посвящает своей семье.

«У нас с мужем прекрасные дети – дочь и сын. И выходные мы стараемся проводить активно: любим гулять, ходить в кино, летом часто выезжаем на природу. Сейчас такие моменты стали для нас особенно ценными. Практически год дети редко видели меня дома и очень скучали».

На 8 Марта Ирина Николаевна, как настоящая женщина, обожает получать цветы. Самые любимые цветы нашей героини – белые розы.

Елена Зайцева, г. Киров, Кировская область

Елена Геннадьевна работает врачом-инфекционистом в отделении реанимации и интенсивной терапии КОГБУЗ «Кировская инфекционная клиническая больница».

Мама Елены всегда мечтала, чтобы единственная дочь стала врачом. В школе она была отличницей, училась на одни пятерки, очень уважала своих родителей и старалась их ничем не огорчать. Сразу после 10-го класса наша героиня поступила в медицинский и поняла, что это судьба.

«Сейчас уже ни в какой другой профессии я себя просто не представляю», – признается Елена Геннадьевна. Но если бы так не произошло, она, наверное, поступила бы на факультет иностранных языков. Героиня рассказывает, что у нее явная способность к иностранным языкам – в школе ей легко давались английский, французский. Она уверена также, что из нее получился бы хороший программист.

Вспоминая прошлый год, Елена Геннадьевна даже представить не могла, насколько все это затянется.

«В средствах массовой информации часто говорят о том, что врачам сложно работать в средствах индивидуальной защиты, это жарко и неудобно, но меня, честно говоря, это не напрягает. К большому потоку пациентов я, как инфекционист, также готова. Для меня самым сложным стало наличие большого количества тяжелых и очень тяжелых пациентов и то, что год назад мы, как оказалось, очень мало знали про эту инфекцию.

Еще мне сложно понять людей, которые отрицают вакцинопрофилактику. Прививки от коронавируса – это единственный выход вернуться к обычной жизни. Для того чтобы просто жить, мы должны прививаться. Другого выхода нет.

Я очень благодарна всем, кто работает рядом со мной. Я понимаю сложность работы всех моих коллег, от простых работников до администрации нашей больницы. Вместе мы делаем одно большое дело», – отмечает врач-инфекционист.

Несмотря на загруженность на работе, у Елены Геннадьевны очень много увлечений: путешествия, чтение книг, цветоводство. «Из литературы предпочитаю классику, из русских авторов – Михаила Булгакова, из западных – Ремарка, из современных авторов – Людмилу Улицкую и Бориса Акунина», – признается героиня.

Кстати говоря, многие увлечения Елены разделяет и ее супруг, который является самым близким для нее человеком. Знакомы они уже больше полувека – с четырех лет, учились в одном классе и уже давно вместе. Семья нашей героини большая и дружная. «У нас даже группа в WhatsApp так и называется – «Семья». Мы очень близко общаемся и тепло относимся друг к другу», – делится Елена Геннадьевна.

К 8 Марта наша героиня уже подготовилась – она очень любит дарить подарки, а не только получать. «Главное, чтобы все были здоровы», – считает Елена Геннадьевна.

Инна Пудова, г. Нижний Новгород, Нижегородская область

Инна Александровна работает главным врачом в ГБУЗ НО «Городская поликлиника №4 Канавинского района г. Нижнего Новгорода».

Ответ на вопрос, почему Инна Александровна стала врачом, безусловно, очевиден, ведь это именно та профессия, в которой можно помогать и, конечно, общаться с людьми. Работа врача требует самоотдачи, но все они стараются для людей и их здоровья. Кроме того, в этой профессии идет постоянный процесс саморазвития – это тоже очень важно.

В период пандемии было, конечно же, сложно. И особое внимание Инна Александровна уделяла работе с коллегами: очень важно в непростых условиях сохранить дружный, отзывчивый, готовый к новым задачам коллектив.

«Когда в поликлинике столкнулись с первыми заболевшими, были и волнение, и тревога, и опасения – все ли правильно отработали. Но мы – команда, поэтому работали слаженно и оперативно», – вспоминает доктор.

Супруг Инны Александровны тоже врач – он руководит первичным сосудистым отделением, которое было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусом. Конечно же, семья для героини – это самое дорогое и ценное. 8 Марта ей хотелось бы отдыха – тихого, спокойного, размеренного, и чтобы пациенты не болели!

Нина Табачнова, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Нина Сергеевна работает заместителем главного врача по поликлинической работе и врачом кабинета неотложной помощи в ГБУ РМЭ «Йошкар-Олинская городская больница».

Наша героиня выросла в семье врачей: мама – терапевт, папа – хирург. С малых лет она видела, как родители отдавали себя работе. Поэтому выбор был предопределен. Но решение стать врачом Нина Сергеевна приняла только в 11-м классе, прислушавшись к мнению своей мамы.

«Она сказала, что для женщины и семьи лучшей профессии нет! Сейчас я с ней согласна», – призналась героиня.

Сегодня она уже не представляет свою жизнь без медицины. «В нашей работе есть нечто неуловимое и непросчитываемое», – рассказывает Нина Сергеевна.

В период пандемии героине казалось – самым сложным было убедить людей, что коронавирус существует, необходимо соблюдать установленные меры безопасности ради тех 4–5%, которые, по статистике, имеют тяжелое течение болезни.

Свободное время Нина Сергеевна старается посвятить семье, творчеству и активному отдыху в кругу близких людей. А еще она большое внимание уделяет своему здоровью, регулярно занимается фитнесом, поэтому лучшим подарком на 8 Марта для нашей героини станет абонемент в спортзал.

Татьяна Майорова, г. Чебоксары, Чувашская Республика

Татьяна Леонидовна работает заведующей первым отделением врачей общей практики БУ «Центральная городская больница» Минздрава Чувашской Республики.

Стать врачом она решила еще с детства. «Перед глазами был опыт тети, которая работала врачом. Сначала очень хотела стать врачом-бактериологом, хотела изобрести лекарства от опасных болезней. Повлиял просмотр фильма по роману В. Каверина «Открытая книга», про изобретение пенициллина», – признается Татьяна.

Если бы Татьяна не стала врачом, возможно, она была бы биологом, микробиологом, а может быть, и учителем-филологом. Мама нашей героини всю жизнь проработала в школе учителем русского языка и литературы, именно она привила любовь к книгам.

В период пандемии для Татьяны Леонидовны самым сложным на первых порах была неизвестность, тревога. «Как и всем людям в этот период, страшно было за пожилых родителей, которых не могли навестить по несколько месяцев, опасаясь заразить, так как по работе часто приходилось сталкиваться с коронавирусной инфекцией. Большое внимание уделяли противоэпидемическим мероприятиям, отрабатывая все возможные контакты пациентов с подтвержденным коронавирусом. Порой у одного человека бывало и по двадцать контактов. Всех их обязательно регистрировали и обследовали», – рассказала наша героиня.

В свободное время Татьяна Леонидовна любит читать книги, гулять с детьми – их у нее трое, и все девочки. Кстати, муж и одна из дочерей тоже работают в медицине. На 8 Марта наша героиня хотела бы в подарок ноутбук: «Наша жизнь связана с большим потоком информации, и врач по роду профессии непрерывно должен находиться в процессе обучения. Это устройство очень помогло бы мне в дальнейшем развитии»

Наталия Сереброва, г. Ижевск, Удмуртская Республика

Наталия Ивановна, заведующая детской поликлиникой городской больницы №3 в Ижевске, ведет прием детей как врач-педиатр. До этого почти 13 лет она проработала детским реаниматологом-анестезиологом. «Это было удивительное время, которое я вспоминаю с легкой ностальгией. Да, это стресс, это постоянный адреналин, но зато ни в одной другой специализации не увидишь такого впечатляющего результата, когда после выматывающих часов и чудовищного напряжения удается спасти чью-то юную жизнь», – вспоминает наша героиня.

Когда Наталия выбирала профессию, она больше трех лет упорно готовилась поступать на иностранные языки, хотела пойти по стопам своих родителей. Но все изменил случай.

«Я зубрила английский и грезила учебой в УдГУ. Но моя подруга, которая была старше меня на три года, поступила в медакадемию. Она взахлеб рассказывала мне о том, как они учатся, какие предметы проходят. И тогда я просто загорелась. Уже в середине 11-го класса, когда, казалось бы, все давно уже определились с выбором, я приняла решение тоже поступать в «мед». Сейчас понимаю, что это было правильно. Так что я ни о чем не жалею», – делится Наталия.

Сейчас героиня, оборачиваясь назад, думает, что, наверно, не смогла бы детей учить. «Здесь, в поликлинике, мы работаем с детьми один на один, индивидуально к каждому подход ищем. А в школе одновременно 25 человек успокоить, организовать – это под силу не каждому», – смеется доктор.

Как и для всех других врачей, во время пандемия нагрузка у Наталии Ивановны колоссально выросла – легла серьезная ответственность за здоровье пациентов на карантине. Нужно было обеспечить, чтобы всех своевременно посетил врач, взяли анализы, проверили самочувствие. Особенно непросто пришлось в сентябре – ноябре. Из-за сезонного повышения заболеваемости пациентов стало больше. «Тяжело в таком режиме работать, конечно. Почти 24 на 7. Но и пациентов не бросишь», – вспоминает она.

Конечно, свободного времени у героини остается немного, но она старается ходить в спортзал два-три раза в неделю, заниматься с тренером. А снять напряжение после трудного дня Наталии помогает музыка.

«Когда нужно успокоиться после напряженного трудового дня, играю на фортепиано. Музыка здорово помогает успокоиться. Играю по настроению – иногда классиков, а иногда то, что сама сочинила. Когда-то было увлечение – сочиняла музыку», – делится Наталия.

Муж у героини тоже врач – рентгенолог. Супруги воспитывают двоих детей: сыну 11 лет, дочери – 15. «Когда я спрашиваю, не хотели бы они продолжить дело родителей, в один голос говорят: «Ни за что!» Не хотят так же, как мы с мужем, жить на работе», – смеется Наталия.

Думая о подарке к 8 Марта, наша героиня признается, что любит сюрпризы – для нее они ценнее любого самого полезного подарка, который давно запланирован и обсужден до последних деталей. «Мне хочется, чтобы подарок меня удивлял. И чтобы, выбирая его, мои близкие сами думали обо мне, о том, что мне может понравиться. Считаю, что это и есть самое главное в подарке – искренний интерес к человеку», – призналась нам Наталия.

Галина Иванова, г. Владимир, Владимирская область

Галина Ивановна работает в ГБУЗ ВО «Городская больница №2 г. Владимира». На протяжении 33 лет она была старшей медсестрой терапевтического отделения. Сейчас она на пенсии, но продолжает трудиться палатной медсестрой.

С самого детства у нашей героини была большая мечта – посвятить свою жизнь медицине. Она хотела быть медиком в геологической экспедиции. Но по натуре Галина Ивановна – настоящий трудоголик, поэтому, если бы ее мечта не осуществилась, она нашла бы себя в любой профессии.

Пандемия стала для нее настоящим испытанием. Несмотря на то что Галина Ивановна уже пенсионерка, она ни минуты не сомневалась, когда предложили работать в коронавирусном госпитале.

«Во время пандемии самым сложным было столкнуться с большим числом заболевших в тяжелом состоянии. Видеть, как неизвестный до 2020 года недуг поражает и старых, и молодых. И при этом было огромное желание помочь, спасти каждого», – делится Галина Ивановна.

В свободное время она любит прогулки на природе, зимой предпочтение отдает лыжам. Но сожалеет, что пока на все остальное у нее не хватает времени.

Дочь Галины Ивановны пошла по стопам своей мамы – она тоже медицинская сестра. А теперь уже и внучка планирует посвятить свою жизнь медицине – сейчас она студентка медакадемии.

Что касается подарка на 8 Марта, то наша героиня говорит о том, что важен не подарок, а внимание. «Ну или можно книгу, только не мелодраму», – смеется Галина Ивановна.

Наши прекрасные героини – настоящие «ангелы в белых халатах». Они мечтают о самых простых вещах: немного отдохнуть, побыть побольше со своими близкими и получить заряд положительных эмоций, которых так не хватало им. А еще, как истинные женщины, они мечтают о весне, цветах, сюрпризах и кое-каких мелочах для себя. И конечно же, как настоящие врачи, всем они желают здоровья. В наших силах помочь им осуществить это желание – вакцинироваться, носить маску в общественных местах, соблюдать личную гигиену.

С праздником, дорогие наши женщины!